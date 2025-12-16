Новини
Ливърпул реши дали да се раздели със Салах през януари

16 Декември, 2025 06:32 904 2

Напрежението около бъдещето на звездата остава

Ливърпул реши дали да се раздели със Салах през януари - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ливърпул няма намерение да продава Мохамед Салах през януарския трансферен прозорец, но ситуацията около египтянина далеч не е напълно спокойна. Въпреки че Салах е утвърден лидер на терена, в клуба се говори за вътрешно напрежение.

„Публична тайна“ е, че мениджърът на мърсисайдци Арне Слот и Салах не се разбират, което допълнително засилва натиска върху ръководството да вземе окончателно решение за бъдещето на звездата.

Макар играчът да е установен в Англия, интересът от Саудитска Арабия остава сериозен и може да се материализира с оферти около 100 милиона паунда през лятото, твърди “Daily Mail”.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    1 0 Отговор
    Да го продават.

    07:29 16.12.2025

  • 2 19,48

    0 0 Отговор
    Цеката: Добре дошъл майсторе!

    07:33 16.12.2025

Новини по спортове:
