Ливърпул реши дали да се раздели със Салах през януари

Ливърпул няма намерение да продава Мохамед Салах през януарския трансферен прозорец, но ситуацията около египтянина далеч не е напълно спокойна. Въпреки че Салах е утвърден лидер на терена, в клуба се говори за вътрешно напрежение.

„Публична тайна“ е, че мениджърът на мърсисайдци Арне Слот и Салах не се разбират, което допълнително засилва натиска върху ръководството да вземе окончателно решение за бъдещето на звездата.

Макар играчът да е установен в Англия, интересът от Саудитска Арабия остава сериозен и може да се материализира с оферти около 100 милиона паунда през лятото, твърди “Daily Mail”.