Гьозтепе на Станимир Стоилов с впечатляващо 9:1 в първата си контрола за годината

С истински фурор започна новата футболна година за Гьозтепе и техния наставник Станимир Стоилов. Тимът разби с категоричното 9:1 състава на Сьоке 1970, който се състезава в Трета лига, в приятелски двубой, изигран на стадион "Гюрсел Аксел".

Срещата започна ударно – в 17-ата минута Огюн Байрак изработи дузпа, която Хуан хладнокръвно реализира. Малко по-късно Сабра удвои аванса с далечен шут, а Антунес показа, че бързо се адаптира към новия си отбор, като отбеляза третото попадение. До края на първата част Хуан и Ралдни добавиха още голове, с което резултатът набъбна до 5:0.

След почивката Гьозтепе не намали темпото. Жандерсон се разписа веднага след подновяването на играта, а Сабра и Куртулан също намериха мрежата. Вратарят на Сьоке успя да спаси удар на Жандерсон, но Куртулан бе на точното място за добавката. Минута по-късно Жандерсон оформи деветия гол за домакините.

В заключителните минути гостите от Сьоке все пак стигнаха до почетно попадение чрез Бедирхан Йълдъз. Следващото изпитание за възпитаниците на Станимир Стоилов е контролата срещу българския ЦСКА 1948, която ще се проведе на 10 януари и ще бъде последна проверка преди подновяването на битките в турската Суперлига.