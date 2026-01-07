Новини
Гьозтепе на Станимир Стоилов с впечатляващо 9:1 в първата си контрола за годината

7 Януари, 2026 06:23 575 0

  • гьозтепе -
  • станимир стоилов-
  • трета лига-
  • турция

"Жълто-червените" разгромиха Сьоке 1970

Гьозтепе на Станимир Стоилов с впечатляващо 9:1 в първата си контрола за годината - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

С истински фурор започна новата футболна година за Гьозтепе и техния наставник Станимир Стоилов. Тимът разби с категоричното 9:1 състава на Сьоке 1970, който се състезава в Трета лига, в приятелски двубой, изигран на стадион "Гюрсел Аксел".

Срещата започна ударно – в 17-ата минута Огюн Байрак изработи дузпа, която Хуан хладнокръвно реализира. Малко по-късно Сабра удвои аванса с далечен шут, а Антунес показа, че бързо се адаптира към новия си отбор, като отбеляза третото попадение. До края на първата част Хуан и Ралдни добавиха още голове, с което резултатът набъбна до 5:0.

След почивката Гьозтепе не намали темпото. Жандерсон се разписа веднага след подновяването на играта, а Сабра и Куртулан също намериха мрежата. Вратарят на Сьоке успя да спаси удар на Жандерсон, но Куртулан бе на точното място за добавката. Минута по-късно Жандерсон оформи деветия гол за домакините.

В заключителните минути гостите от Сьоке все пак стигнаха до почетно попадение чрез Бедирхан Йълдъз. Следващото изпитание за възпитаниците на Станимир Стоилов е контролата срещу българския ЦСКА 1948, която ще се проведе на 10 януари и ще бъде последна проверка преди подновяването на битките в турската Суперлига.


