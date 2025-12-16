Новини
Тежка главоблъсканица за Станимир Стоилов преди финалния сблъсък на годината

16 Декември, 2025 12:27

Гьозтепе ще играе със Самсунспор

Тежка главоблъсканица за Станимир Стоилов преди финалния сблъсък на годината - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В навечерието на последния си двубой за 2025 година, наставникът на Гьозтепе – Станимир Стоилов, се изправя пред истинско предизвикателство. В неделя вечер, когато отборът му ще приеме Самсунспор в рамките на 17-ия кръг на турската Суперлига, българският специалист ще трябва да сглоби стартова единайсеторка, въпреки сериозните кадрови главоболия.

От самото начало на сезона Мъри работи с ограничен състав, но сега ситуацията се усложнява допълнително. Двама ключови играчи – Новатус Мироши от Танзания и Жуниор Олайтан от Бенин, вече са ангажирани с националните си отбори за Купата на Африканските нации. Към тях се присъединява и нападателят Жандерсон, който ще пропусне срещата заради натрупани жълти картони – четвърти от началото на кампанията, получен в сблъсъка с Газиантеп.

В отсъствието на африканските си звезди, Стоилов ще трябва да заложи на Ралдни и Ефкан Бекироолу като титуляри.

Най-голямата дилема обаче остава кой ще партнира на Хуан в предни позиции. Ибрахим Сабра наскоро се завърна след травма, но все още не е в оптимална форма за стартов състав. Това поставя треньора пред труден избор – дали да преквалифицира някой от наличните футболисти или да даде шанс на млад талант от школата.

Въпреки всички трудности, Гьозтепе вече си е осигурил четвъртото място в класирането след първата половина на сезона, независимо от изхода на предстоящия мач.

Срещата срещу Самсунспор ще започне в 19:00 часа в неделя и обещава да бъде изпитание за тактическите умения и креативността на Станимир Стоилов.


