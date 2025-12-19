Отборът на Станимир Стоилов е №1 в Турция

Огромното развитие, което бележи Гьозтепе на Станимир Стоилов, беше отчетено и от специализирания сайт Transfermarkt. През тази седмица бяха актуализирани цените на футболистите в турската Суперлига, като отборът на Мъри е с най-голям ръст в цената на играчите си в сравнение с останалите 17 клуба - цели 19.4%.

"Жълто-червените", които разполагат с най-късия състав в първенството, вече струват 38.8 млн. евро, според Transfermarkt. Цената си най-много са увеличили нападателите Хуан и Жандерсон, както и десният халф-бек Арда Окан Куртулан - с по 1.5 млн. евро. Първият вече е оценен на 4 млн. евро, а вторият на 3.5 млн. Турският флангови футболист вече струва 2.5 млн. евро. Левият халф-бек Амин Шерни и халфът Новатус Мироши са повишили стойността си със 100% - до 2 млн. евро.

🚨Transfermarkt Süper Lig piyasa değeri güncellenmesi yayınlandı!



🔝Göztepemizde değer kazanmış oyuncular👇 {FLOOD}



👉Juan: 2,5M€ -> 4M€ pic.twitter.com/ZLXGchJn6D — 35 Numara (@35Numaracom) December 18, 2025

Ръст в цената си бележат още бившият футболист на ЦСКА 1948 Елитон, вратарят Матеуш Лис и младокът Салем Бужила.

Самсунспор, който е следващият съперник на Гьозтепе в първенството, е увеличил цената на своите играчи с 10%, а третата позиция в тази класация е за Газиантеп - 5%. Грандовете Галатасарай, Фенербахче и Бешикташ бележат спад в цената на своите играчи, докато Трабзонспор има ръст от 2.8%.