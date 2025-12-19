Новини
Отборът на Станимир Стоилов е №1 в Турция

19 Декември, 2025 10:29 744 2

"Жълто-червените", които разполагат с най-късия състав в първенството, вече струват 38.8 млн. евро, според Transfermarkt

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Огромното развитие, което бележи Гьозтепе на Станимир Стоилов, беше отчетено и от специализирания сайт Transfermarkt. През тази седмица бяха актуализирани цените на футболистите в турската Суперлига, като отборът на Мъри е с най-голям ръст в цената на играчите си в сравнение с останалите 17 клуба - цели 19.4%.

Отборът на Станимир Стоилов е №1 в Турция

"Жълто-червените", които разполагат с най-късия състав в първенството, вече струват 38.8 млн. евро, според Transfermarkt. Цената си най-много са увеличили нападателите Хуан и Жандерсон, както и десният халф-бек Арда Окан Куртулан - с по 1.5 млн. евро. Първият вече е оценен на 4 млн. евро, а вторият на 3.5 млн. Турският флангови футболист вече струва 2.5 млн. евро. Левият халф-бек Амин Шерни и халфът Новатус Мироши са повишили стойността си със 100% - до 2 млн. евро.

Ръст в цената си бележат още бившият футболист на ЦСКА 1948 Елитон, вратарят Матеуш Лис и младокът Салем Бужила.

Самсунспор, който е следващият съперник на Гьозтепе в първенството, е увеличил цената на своите играчи с 10%, а третата позиция в тази класация е за Газиантеп - 5%. Грандовете Галатасарай, Фенербахче и Бешикташ бележат спад в цената на своите играчи, докато Трабзонспор има ръст от 2.8%.


  • 1 Мъри ще го обявят за национален герой

    1 0 Отговор
    ако успее да класира Гьозтепе за Евро турнирите, това е сигурно.

    10:59 19.12.2025

  • 2 Внос / Износ

    1 0 Отговор
    Не винаги Трансвермаркт са реален оценител!
    Обективната цена зависи от търсенето и предлагането.
    Конкретно в случая започваш от Нулата и е нормално да просперираш най- много. Мъри се доказа като отличен мениджър и треньор, който създава и изгражда потенциал и печалба. Реално неговия старт в Левски ги изтреля далеко от Фалит на клуба

    11:00 19.12.2025

