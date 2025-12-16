Новини
Формула 1 отново ще завладее Португалия: Портимао се завръща в календара през 2027 и 2028 година

16 Декември, 2025

Очаква се събитието да привлече хиляди зрители от цял свят, които ще се насладят на уникалната атмосфера

Формула 1 отново ще завладее Португалия: Портимао се завръща в календара през 2027 и 2028 година - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Легендарната писта „Портимао“ в Португалия отново ще бъде домакин на състезания от Формула 1 през 2027 и 2028 година. Това вълнуващо завръщане на португалската дестинация в най-престижния автомобилен шампионат идва след няколкогодишна пауза, като последните надпревари там се проведоха през 2020 и 2021 година.

Разположена в слънчевия юг на страната, 4,6-километровата писта „Портимао“ е известна със своите предизвикателни завои и динамичен релеф, които гарантират зрелищни битки и неочаквани обрати. Именно на този асфалтов шедьовър през 2020 година британската звезда Люис Хамилтън написа нова страница в историята на Формула 1, като подобри рекорда на легендарния Михаел Шумахер с 92-рата си победа.

Любопитен факт е, че Хамилтън остава единственият пилот от настоящата стартова решетка, който е триумфирал на това трасе.

Завръщането на Португалия в календара на Формула 1 не само ще зарадва феновете на моторните спортове, но и ще донесе нови икономически и туристически възможности за региона.


