Новини
Спорт »
Бг футбол »
Футболистите на ЦСКА ще се възстановяват по ултрамодерен начин

Футболистите на ЦСКА ще се възстановяват по ултрамодерен начин

16 Декември, 2025 16:11 553 1

  • цска-
  • футболисти-
  • възстановяване-
  • аралатура

Мобилното ни приложение е най-сваляното в България, похвалиха се от ръководството

Футболистите на ЦСКА ще се възстановяват по ултрамодерен начин - 1
Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Ръководството на ЦСКА е закупило модерна система за пълноценно възстановяване и представяне на своите играчи.

Клубът вече има своя 4-местна хипербарна камера, която е създадена от турската компания "Hpotech Hyperbaric Solutions“, която е специализирана в производството на медицинско оборудване. Освен за възстановяване след мачове или тренировки, ултрамодерната камера спомага и за по-качественото рехабилитиране след контузии.

"Червени. Готови. Непобедими.

Това е духът на ЦСКА София, най-успешният български клуб.

Стремихме се да уловим силата на "червената армия“, когато проектирахме новата им многоместна хипербарна камера (2.0 ATA), създадена да подхранва възстановяването и представянето на елитно ниво.

ЦСКА София добави ново оръжие към своя арсенал за спортни постижения: 4-местна хипербарна камера, проектирана за реалностите на футбола от най-високо ниво.

Проектирана за отборна ефективност и ежедневна употреба, системата позволява на до четирима играчи да се подложат на хипербарна кислородна терапия (HBOT) едновременно, ускорявайки възстановяването, подпомагайки рехабилитацията от контузии и помагайки на спортистите да останат постоянни през взискателния сезон.

От по-бързото възстановяване на мускулите до подобреното използване на кислород, HBOT се превърна в крайъгълен камък на съвременните спортни постижения, а ЦСКА София е напълно готов за играта.

Само ЦСКА!

Обичаме да работим със спортни клубове. Те разбират силата на HBOT (хипербарната терапия) във възстановяването на спортистите и винаги ни тласкат към готини, смели и креативни персонализации“.

Ръководството на ЦСКА се похвали, че новото мобилно приложение на клуба се е превърнало в най-сваляното такова у нас, предаде БТА . Това се случва по-малко от 24 часа след стартирането му от "армейците".

„Благодарим ви, армейци! Отново доказахме, че сме номер 1 - заедно! Само часове след пускането си, MyCSKA се превърна в най-сваляното приложение в Apple App Store - не само в спортните категории, а сред всички приложения! Модерно, бързо и създадено специално за червената общност - MyCSKA вече е свалено в 55 държави по света. Където и да сте, ЦСКА е с вас! Всичко за ЦСКА - на едно място. Винаги един до друг – вече и дигитално!", написаха от ЦСКА на своя официален сайт.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    1 0 Отговор
    След дискотека си трябва.

    16:59 16.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ