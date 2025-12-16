Футболистите на ЦСКА ще се възстановяват по ултрамодерен начин

Ръководството на ЦСКА е закупило модерна система за пълноценно възстановяване и представяне на своите играчи.

Клубът вече има своя 4-местна хипербарна камера, която е създадена от турската компания "Hpotech Hyperbaric Solutions“, която е специализирана в производството на медицинско оборудване. Освен за възстановяване след мачове или тренировки, ултрамодерната камера спомага и за по-качественото рехабилитиране след контузии.

"Червени. Готови. Непобедими.

Това е духът на ЦСКА София, най-успешният български клуб.

Стремихме се да уловим силата на "червената армия“, когато проектирахме новата им многоместна хипербарна камера (2.0 ATA), създадена да подхранва възстановяването и представянето на елитно ниво.

ЦСКА София добави ново оръжие към своя арсенал за спортни постижения: 4-местна хипербарна камера, проектирана за реалностите на футбола от най-високо ниво.

Проектирана за отборна ефективност и ежедневна употреба, системата позволява на до четирима играчи да се подложат на хипербарна кислородна терапия (HBOT) едновременно, ускорявайки възстановяването, подпомагайки рехабилитацията от контузии и помагайки на спортистите да останат постоянни през взискателния сезон.

От по-бързото възстановяване на мускулите до подобреното използване на кислород, HBOT се превърна в крайъгълен камък на съвременните спортни постижения, а ЦСКА София е напълно готов за играта.

Само ЦСКА!

Обичаме да работим със спортни клубове. Те разбират силата на HBOT (хипербарната терапия) във възстановяването на спортистите и винаги ни тласкат към готини, смели и креативни персонализации“.

Ръководството на ЦСКА се похвали, че новото мобилно приложение на клуба се е превърнало в най-сваляното такова у нас, предаде БТА . Това се случва по-малко от 24 часа след стартирането му от "армейците".

„Благодарим ви, армейци! Отново доказахме, че сме номер 1 - заедно! Само часове след пускането си, MyCSKA се превърна в най-сваляното приложение в Apple App Store - не само в спортните категории, а сред всички приложения! Модерно, бързо и създадено специално за червената общност - MyCSKA вече е свалено в 55 държави по света. Където и да сте, ЦСКА е с вас! Всичко за ЦСКА - на едно място. Винаги един до друг – вече и дигитално!", написаха от ЦСКА на своя официален сайт.