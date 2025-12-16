Новини
Мусиала се завърна към тренировките на Байерн

Големият талант на баварците получи луксация на глезена и фрактура на фибулата на 5 юли по време на четвъртфинала на Световното клубно първенство срещу ПСЖ

Байерн (Мюнхен) обяви официално отличната новина за всички, които обичат клуба - а именно, че Джамал Мусиала отново тренира с oтбора, предаде sportal.bg.

Както е известно, големият талант на баварците получи луксация на глезена и фрактура на фибулата на 5 юли по време на четвъртфинала на Световното клубно първенство срещу Пари Сен Жермен (0:2), като досега се възстановяваше и се готвеше самостоятелно.

Днес Мусиала се е включил за пръв път към отборните занимания на лидера в Бундеслигата. Според информацията на “Билд” талантът на баварците е участва в загрявката и в няколко леки упражнения на отбора за пасове, но все още не е влизал в единоборства.

Самият наставник Венсан Компани вече няколко пъти обяви, че със завръщането на Мусиала няма да се бърза. До края на годината на баварците имат само един мач - гостуването на Хайденхайм през уикенда. Това значи, че най-вероятно големият талант на клуба ще вземе участие в официални мачове от началото на новата 2026 година.


