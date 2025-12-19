Тежък удар за ПСЖ: Героят Матвей Сафонов със сериозна контузия след триумфа в Междуконтиненталната купа

Стражът на Пари Сен Жермен - Матвей Сафонов, който се превърна в безспорен герой на финала за Междуконтиненталната купа, получи тежка травма. Руският вратар, който изуми футболната общественост с четири спасени дузпи срещу бразилския гранд Фламенго и донесе престижния трофей на парижани, е със счупена лява ръка, потвърдиха официално от клуба.

Злополучната контузия ще извади Сафонов от игра за период между три и четири седмици, което е сериозен удар за амбициите на ПСЖ в предстоящите мачове.

Въпреки неприятната новина, 26-годишният руснак демонстрира завидна воля и оптимизъм.

„Нищо не може да ме сломи. Ще продължа да се боря и да гледам напред – няма да се предам!“, категоричен бе Сафонов в първия си коментар след инцидента.

Матвей Сафонов се присъедини към френския шампион през лятото на 2024 година, след трансфер от руския Краснодар. Само за няколко месеца той вече може да се похвали с шести трофей в своята кариера с екипа на ПСЖ. Освен клубните си успехи, талантливият вратар има и 17 участия за националния отбор на Русия.