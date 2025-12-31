Новини
Спорт »
Световен футбол »
Килиан Мбапе разтърси Франция с щедър чек към полицай – последва уволнение и разследване

31 Декември, 2025 13:14 888 3

Случаят датира от юни 2023 г.

Килиан Мбапе разтърси Франция с щедър чек към полицай – последва уволнение и разследване - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Франция е в центъра на истински скандал, след като стана ясно, че звездата на националния отбор Килиан Мбапе е направил изненадващо дарение на полицейски служител, отговарящ за сигурността на „петлите“. Сумата от 60 300 евро, предоставена под формата на чек, предизвика бурни реакции и доведе до незабавното освобождаване на униформения.

Случаят датира от юни 2023 г., когато въпросният полицай, близък до семейството на Мбапе, получава щедрия бонус като признание за приноса си по време на Световното първенство през 2022 г. Въпреки че адвокатът на служителя – Жан-Батист Суфрон – твърди, че всичко е било напълно прозрачно и в рамките на закона, ръководството на полицията не е било уведомено за финансовия жест. Именно тази липса на информираност се оказва фатална за кариерата на служителя.

Разкритието идва, след като банкер от Tracfin – френската служба за борба с финансовите измами – докладва необичайната транзакция през юли 2024 г. Това автоматично задейства съдебно разследване, а новината бързо обиколи медиите, включително и агенция „Франс прес“.

Любопитен детайл е, че освен основния полицай, още четирима негови колеги са получили по 30 000 евро всеки.

Въпреки уволнението, според източници от Франция, приятелството между Мбапе и служителя остава непокътнато, а дори се обсъжда възможността той да бъде нает отново с временен договор за следващия Мондиал.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пешо циглата

    4 1 Отговор
    явно ченгето е фанало бананчето в крачка с чужд мъж

    13:17 31.12.2025

  • 2 Мунчо

    3 0 Отговор
    Е то по тази логика българските полицаи трябва да не съществуват, защото 90% от тях са взимали пари под една или друга форма като подкуп....🤣🤣🤣

    13:20 31.12.2025

  • 3 Всичко е

    3 0 Отговор
    прозрачно и в рамките на закона, но не снесъл на шефовете.

    13:22 31.12.2025

