Килиан Мбапе разтърси Франция с щедър чек към полицай – последва уволнение и разследване

Франция е в центъра на истински скандал, след като стана ясно, че звездата на националния отбор Килиан Мбапе е направил изненадващо дарение на полицейски служител, отговарящ за сигурността на „петлите“. Сумата от 60 300 евро, предоставена под формата на чек, предизвика бурни реакции и доведе до незабавното освобождаване на униформения.

Случаят датира от юни 2023 г., когато въпросният полицай, близък до семейството на Мбапе, получава щедрия бонус като признание за приноса си по време на Световното първенство през 2022 г. Въпреки че адвокатът на служителя – Жан-Батист Суфрон – твърди, че всичко е било напълно прозрачно и в рамките на закона, ръководството на полицията не е било уведомено за финансовия жест. Именно тази липса на информираност се оказва фатална за кариерата на служителя.

Разкритието идва, след като банкер от Tracfin – френската служба за борба с финансовите измами – докладва необичайната транзакция през юли 2024 г. Това автоматично задейства съдебно разследване, а новината бързо обиколи медиите, включително и агенция „Франс прес“.

Любопитен детайл е, че освен основния полицай, още четирима негови колеги са получили по 30 000 евро всеки.

Въпреки уволнението, според източници от Франция, приятелството между Мбапе и служителя остава непокътнато, а дори се обсъжда възможността той да бъде нает отново с временен договор за следващия Мондиал.