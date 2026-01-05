ПСЖ срещна трудности, но спечели градското дерби

Пари Сен Жермен спечели градското дерби срещу ФК Париж с 2:1 в мач от 17-ия кръг на френската Лига 1, игран на „Парк де Пренс“.

Домакините поведоха в самия край на първото полувреме, когато Дезире Дуе се разписа в 45-ата минута и даде аванс на ПСЖ. След почивката ФК Париж успя да изравни, след като Вилем Жобьолс реализира дузпа в 51-ата минута.



Радостта на гостите обаче бе кратка. Само две минути по-късно носителят на „Златната топка“ Усман Дембеле върна преднината на парижани и донесе трите точки на своя тим.



С успеха ПСЖ събра 39 точки и заема второто място в класирането, на само една точка зад лидера Ланс. ФК Париж остава в долната част на таблицата – 15-и с 16 пункта.