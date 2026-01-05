Новини
Спорт »
Световен футбол »
ПСЖ срещна трудности, но спечели градското дерби

ПСЖ срещна трудности, но спечели градското дерби

5 Януари, 2026 08:29 546 0

  • псж-
  • фк париж-
  • футбол-
  • лига 1

Триумфираха срещу ФК Париж с 2:1

ПСЖ срещна трудности, но спечели градското дерби - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен спечели градското дерби срещу ФК Париж с 2:1 в мач от 17-ия кръг на френската Лига 1, игран на „Парк де Пренс“.

Домакините поведоха в самия край на първото полувреме, когато Дезире Дуе се разписа в 45-ата минута и даде аванс на ПСЖ. След почивката ФК Париж успя да изравни, след като Вилем Жобьолс реализира дузпа в 51-ата минута.

Радостта на гостите обаче бе кратка. Само две минути по-късно носителят на „Златната топка“ Усман Дембеле върна преднината на парижани и донесе трите точки на своя тим.

С успеха ПСЖ събра 39 точки и заема второто място в класирането, на само една точка зад лидера Ланс. ФК Париж остава в долната част на таблицата – 15-и с 16 пункта.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ