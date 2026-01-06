Килиан Мбапе пропуска Суперкупата на Испания

Френският ас на Реал Мадрид - Килиан Мбапе няма да се появи на терена в предстоящия турнир за Суперкупата на Испания, който стартира утре в Саудитска Арабия. Клубът официално потвърди отсъствието на звездния нападател, след като медицинските прегледи разкриха увреждане на колянните връзки, получено по време на тренировка в края на миналата година.
Очакванията за поне три седмици възстановяване се потвърдиха, което означава, че Мбапе ще пропусне ключовите сблъсъци в надпреварата.
В негово отсъствие, младият талант Гонсало Гарсия ще получи шанс да блесне. Гарсия вече впечатли с хеттрик срещу Бетис в последния кръг на Ла Лига, а сега се очаква да поведе атаката на „белия балет“ в четвъртък срещу градския съперник Атлетико Мадрид във втория полуфинал на турнира.
Първият полуфинален двубой противопоставя Барселона и Атлетик Билбао и ще се изиграе още утре, като обещава зрелищни емоции за футболните запалянковци.
