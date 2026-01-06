Новини
Килиан Мбапе пропуска Суперкупата на Испания

6 Януари, 2026 17:44 371 0

  • килиан мбапе-
  • реал мадрид-
  • суперкупа на испания-
  • контузия-
  • гонсало гарсия-
  • саудитска арабия-
  • барселона-
  • атлетико мадрид-
  • футболни новини

Реал Мадрид залага на млада звезда

Килиан Мбапе пропуска Суперкупата на Испания - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Френският ас на Реал Мадрид - Килиан Мбапе няма да се появи на терена в предстоящия турнир за Суперкупата на Испания, който стартира утре в Саудитска Арабия. Клубът официално потвърди отсъствието на звездния нападател, след като медицинските прегледи разкриха увреждане на колянните връзки, получено по време на тренировка в края на миналата година.

Очакванията за поне три седмици възстановяване се потвърдиха, което означава, че Мбапе ще пропусне ключовите сблъсъци в надпреварата.

В негово отсъствие, младият талант Гонсало Гарсия ще получи шанс да блесне. Гарсия вече впечатли с хеттрик срещу Бетис в последния кръг на Ла Лига, а сега се очаква да поведе атаката на „белия балет“ в четвъртък срещу градския съперник Атлетико Мадрид във втория полуфинал на турнира.

Първият полуфинален двубой противопоставя Барселона и Атлетик Билбао и ще се изиграе още утре, като обещава зрелищни емоции за футболните запалянковци.


