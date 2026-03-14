Ас на ЦСКА в полезрението на Цървена звезда

14 Март, 2026 09:28 466 0

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Халфът на ЦСКА Джеймс Ето`о е трансферна цел на сръбския шампион Цървена звезда, твърди 237foot.com. Информацията гласи, че от белградския гранд вече са осъществили контакт с агентите на камерунеца.

"Червените" искат да удължат договора на 25-годишния халф, но до момента няма развитие по този въпрос. Контрактът на полузащитника е до лятото на 2027 година.

Ето’о притежава български паспорт, което го прави още по-привлекателен за Звезда, защото не би заемал квота за чужденец в местното първенство. В клуба виждат в негово лице заместник на Тими Елшник, който най-вероятно ще бъде продаден.

Ето’о има 4 гола и 8 асистенции в първенството през този сезон.


