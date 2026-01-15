Новини
Спорт »
Други спортове »
Тази красавица ще гледаме на зимната Олимпиада

Тази красавица ще гледаме на зимната Олимпиада

15 Януари, 2026 15:00 1 496 7

  • юта лердам-
  • олимпиада-
  • милано-
  • зимни олимпийски игри-
  • сексапил-
  • секси

Тази новина със сигурност радва многобройните феновете на сексапилната кънкьорка

Тази красавица ще гледаме на зимната Олимпиада - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Красивата нидерландка Юта Лердам ще участва на Олимпийските игри в Милано-Контина д'Апецо през следващия месец. Тази новина със сигурност радва многобройните феновете на сексапилната кънкьорка, която наскоро се сгоди за боксьора Джейк Пол.

Двамата са заедно повече от две години и не крият любовта си. На предишната Олимпиада в Пекин Лердам спечели сребърен медал в бързото пързаляне с кънки.

A post shared by Jutta Leerdam (@juttaleerdam)


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя,само за час,да върже кънките ...

    6 0 Отговор
    ...и смятай,че я е изтървал...!

    Коментиран от #2

    15:24 15.01.2026

  • 2 Като го гледам тоя...

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тоя,само за час,да върже кънките ...":

    ...,да не е Братчед на...Кадиров...?!

    15:26 15.01.2026

  • 3 ти да видиш

    1 0 Отговор
    Мммм опция натрътване има ли?🤣

    15:33 15.01.2026

  • 4 Италианците ще

    1 1 Отговор
    Я схрускат таз мома на втория ден 😂

    15:41 15.01.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор
    Какъв боксьор в този палячо. Оправи ли си чупената физиономия от боя , дето му хвърли Джошуа. Излезе наяве договора от боя му с Майк Тайсън. Майки е нямало да получи нито цент , ако спечели мача. Цирк.

    15:54 15.01.2026

  • 6 ЗиС 5

    0 0 Отговор
    Да й смъкна бикинките!

    16:04 15.01.2026

  • 7 таа мнно изкуствена ба

    0 0 Отговор
    мяса на рисувана

    16:12 15.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ