Тази красавица ще гледаме на зимната Олимпиада

Красивата нидерландка Юта Лердам ще участва на Олимпийските игри в Милано-Контина д'Апецо през следващия месец. Тази новина със сигурност радва многобройните феновете на сексапилната кънкьорка, която наскоро се сгоди за боксьора Джейк Пол.
Двамата са заедно повече от две години и не крият любовта си. На предишната Олимпиада в Пекин Лердам спечели сребърен медал в бързото пързаляне с кънки.
