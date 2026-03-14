Мениджърът на Арсенал: Гледах Нюкасъл - Барселона и осъзнах какво се случва във Висшата лига

Мениджърът на Арсенал Микел Артета Даде пресконференция преди утрешното домакинство на Евертън във висшата лига. “Артилеристите” водят със 7 точки, но и мач повече пред Манчестър Сити, който ще гостува на Уест Хем.

Испанецът говори за състоянието на Мартин Йодегор и Леандро Тросар: „Ще видим. Трябва да изчакаме и да поговорим с лекарите, за да разберем дали ще могат да играят или не“.

Артета похвали мениджъра на Евертън Дейвид Мойс, който по-рано през деня се изказа ласкаво за испанеца, а освен това му е бил треньор при “карамелите”: „Той промени кариерата ми, след като реших да се върна в Испания. Дейвид ме доведе в Евертън и ми показа нови хоризонт в играта и на мен като играч. Имаме много хубави спомени заедно. Той е един от най-великите мениджъри в Премиър лийг. Да поддържаш такова ниво и постоянство в толкова много различни клубове е изключително трудно“.

За критиките в последно време към играта на Арсенал, Артета отговори: “Става въпрос да играеш по най-добрия възможен начин, за да си осигуриш най-голям шанс да спечелиш мача. Това е всичко. Осъзнах какво се случва в Премиър лийг, когато гледах мача от Шампионската лига между Нюкасъл и Барселона. Барселона е един от най-вълнуващите отбори за гледане в Европа. Те се изправиха срещу Нюкасъл, който се отличава с изключителна интензивност и е много добър в преходните фази. И видяхме напълно различен мач, какъвто никога не съм виждал Барселона да играе.Това е огромна заслуга за Нюкасъл. Това е лигата, в която играем. Няма да видите Барса да играе така в Испания. Беше различен вид мач“.