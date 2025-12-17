Българинът Валери Владимиров сред избраниците на Милан за Суперкупата

Милан оформи окончателно състава си за Суперкупата на Италия и в списъка с повикани се появи и българско име. 17-годишният Валери Владимиров е сред младите футболисти, които треньорът Масимилиано Алегри включи в разширения състав на „росонерите“ за пътуването до Рияд, където тимът ще се изправи срещу Наполи.

Подготовката за заминаването завърши във вторник сутринта с последна тренировка в Миланело, преди чартърният полет от летище Малпенса към Саудитска Арабия. В делегацията са и ръководните фигури на клуба – Джорджо Фурлани, Игли Таре и Златан Ибрахимович, но двама важни футболисти останаха извън групата.

Сантяго Хименес не пътува заради проблеми с глезена, като все още не е ясно дали ще се стигне до хирургична интервенция или до консервативно лечение. Извън състава остава и Матео Габия – защитникът изпитва болки в лявото коляно и медицинският щаб е решил терапиите да продължат в Миланело. Все пак има минимална възможност той да се присъедини по-късно, ако Милан се класира за финала.

В същото време Рафаел Леао и Юсуф Фофана са редовно включени в групата. Фофана е почти сигурен титуляр, докато за участието на Леао ще се вземе решение в последния момент след допълнителни медицински и физически оценки.

Заради вече късата група и липсата на двама основни играчи, Алегри се обърна към втория отбор – Милан Футуро. Така в разширения състав за Суперкупата попаднаха Максимилиан Ибрахимович (синът на Златан), Дуту, както и централният защитник Владимиров, заедно със Сала и Борсани. За Владимиров това е сериозно признание и важна крачка напред, тъй като получава шанс да бъде част от първия тим в турнир от такъв ранг.

Полуфиналът между Наполи и Милан ще се играе в четвъртък на стадион „Ал-Аууал Парк“ в Рияд.

Другата полуфинална двойка ще противопостави отброите на Болоня и Интер в петък вечр.