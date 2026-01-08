Новини
Силна гръмотевична буря се разрази над Бургас тази сутрин

8 Януари, 2026 11:09

Към момента няма информация за пострадали или нанесени щети от силния вятър

Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Силна гръмотевична буря се разрази над Бургас рано тази сутрин, като за кратко време проливният дъжд наводни някои улици и булеварди в града. Интензивните валежи затрудниха движението в няколко ключови части на града, посочи БНТ.

В общината са подадени сигнали за наводнени участъци по ул. “Яким Якимов”, бул. “Янко Комитов”, както и надлеза “Владимир Павлов”, където автомобили преминават бавно, заради събралата се вода. Към момента няма информация за пострадали или нанесени щети от силния вятър.


Бургас / България
  • 1 БоюЦиганина

    6 1 Отговор
    Слънце грее, дъжд вали... ядох ...я в Симитли!

    11:22 08.01.2026

  • 2 Левът остава!

    8 1 Отговор
    Вещо не пишете за провала с еврото, що така? Пет дена течаха платени репортажи, как неделя обменяли банките. Евро няма, съвсем недостатъчни количества са внесени!

    11:26 08.01.2026

  • 3 Божа работа!

    7 1 Отговор
    Който е приел еврото , да очаква всякакви катаклизми!☹️

    12:01 08.01.2026

  • 4 СИЛНА СИЛНА КОЛКО

    3 0 Отговор
    Силна. Десетина гръмна и толкова светкавици. За половин час по интензивен дъжд и до там. САМО СТРАХОВЕ ВСЯВАТЕ. А старите хора са казали щом януари гърми трещи големи хора управници ша си идат. Ако е февруари малък месец по малката управа. Така се носи от поколения вестта.

    12:10 08.01.2026

