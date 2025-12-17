Новини
Съдебни спорове блокираха новия президент на Българската федерация по вдигане на тежести

Съдебни спорове блокираха новия президент на Българската федерация по вдигане на тежести

17 Декември, 2025 10:37 367 3

Буря в щангите: Асен Златев засега остава без правомощия, докато съдът решава съдбата на федерацията

Съдебни спорове блокираха новия президент на Българската федерация по вдигане на тежести - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълна от съдебни жалби разтърси Българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ) само ден след като олимпийският шампион Асен Златев бе избран за неин президент. Три клуба – „Христо Бъчваров“ (Сливен), „Аполон“ (Стара Загора) и ЦСКА – внесоха искове в Софийски градски съд, с които оспорват легитимността на решенията, взети на общото събрание на 15 декември.

На въпросното събрание Златев получи подкрепата на 20 клуба, докато досегашният ръководител Стефан Ботев бе подкрепен от 11, а двама се въздържаха. Въпреки убедителната победа, процедурата по вписване на новото ръководство в Търговския регистър бе незабавно спряна заради постъпилите жалби.

Любопитен детайл е, че трите иска са подадени в различни часове, което ги разпределя при различни съдии – изпитана тактика, позната от други спортни саги, като тази с Българския олимпийски комитет.

Така федерацията е изправена пред три отделни съдебни дела, всички с една и съща претенция: че решенията на общото събрание са незаконосъобразни.

Докато съдебната сага се точи, Стефан Ботев ще продължи да изпълнява функциите на президент, а Асен Златев ще трябва да изчака развръзката, без да има право да взема управленски решения.

Очаква се ситуацията да се усложни още повече, тъй като и новосъздадените клубове „Локомотив XXI“ (Горна Оряховица), „Иван Абаджиев“ (Нови пазар) и „Рилска сила“ (Самоков) – също лоялни към Ботев – подготвят свои жалби.

Това не е първият подобен казус в БФВТ. Само преди няколко години федерацията бе парализирана за близо две години, след като избраният тогава президент Ариф Маджид не можа да поеме поста си заради съдебни спорове, инициирани от симпатизанти на предишния ръководител Неделчо Колев. Едва след намесата на спортното министерство и компромиси между страните, блокадата бе вдигната.

В центъра на вниманието сега попада и звездата на българските щанги – олимпийският шампион от Париж 2024 Карлос Насар. Той публично подкрепи Асен Златев и заяви, че именно заради него е останал да се състезава за България.

Насар обаче не изключи възможността да промени решението си, ако съдебните битки продължат: „Най-добре е да има разбирателство. Ако обжалванията не спрат, може да се замисля за бъдещето си“, сподели той пред медиите.

Така бъдещето на българските щанги остава под въпрос, а федерацията е изправена пред нова дълга и изтощителна съдебна сага, която може да забави развитието на спорта у нас за години напред.


