Новак Джокович се отказа от турнир, не бил готов физически

6 Януари, 2026 13:27 620 2

  • новак джокович-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт

38-годишният сърбин бе принуден да се оттегли от участие в Аделаида

Новак Джокович се отказа от турнир, не бил готов физически - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Световната тенис легенда Новак Джокович преминава през бурна подготовка за първия за годината турнир от Големия шлем – Australian Open. 38-годишният сърбин бе принуден да се оттегли от участие в Аделаида, което поставя въпросителни около физическото му състояние.

Носителят на 24 титли от Големия шлем съобщи решението си чрез своя профил в Instagram. Макар да не назова конкретна контузия, Джокович обясни, че в момента не е физически готов да се състезава на високо ниво.

„За съжаление, не съм напълно готов физически за участие в Аделаида следващата седмица. Това е лично разочарование за мен, тъй като имам страхотни спомени от спечелването на титлата там през 2023 г.“, сподели тенисистът.

Сърбинът не е играл в официален мач от близо два месеца. Последната му поява на корта бе в началото на ноември, когато спечели титлата на ATP 250 в Атина срещу Лоренцо Музети.

С решението си да пропусне Аделаида, първият мач на Джокович за сезона вероятно ще бъде директно на Australian Open, където той ще бъде поставен под номер 4 в основната схема.

Въпреки трудностите, Джокович потвърди ангажимента си към турнира в Мелбърн.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 раз

    1 0 Отговор
    Време му е на новака да се отказва от тениса. Стига му толкова.

    13:38 06.01.2026

  • 2 волан

    0 0 Отговор
    Аззаделаида.

    13:40 06.01.2026

