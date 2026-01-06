Новак Джокович се отказа от турнир, не бил готов физически

Световната тенис легенда Новак Джокович преминава през бурна подготовка за първия за годината турнир от Големия шлем – Australian Open. 38-годишният сърбин бе принуден да се оттегли от участие в Аделаида, което поставя въпросителни около физическото му състояние.

Носителят на 24 титли от Големия шлем съобщи решението си чрез своя профил в Instagram. Макар да не назова конкретна контузия, Джокович обясни, че в момента не е физически готов да се състезава на високо ниво.

„За съжаление, не съм напълно готов физически за участие в Аделаида следващата седмица. Това е лично разочарование за мен, тъй като имам страхотни спомени от спечелването на титлата там през 2023 г.“, сподели тенисистът.

Сърбинът не е играл в официален мач от близо два месеца. Последната му поява на корта бе в началото на ноември, когато спечели титлата на ATP 250 в Атина срещу Лоренцо Музети.

С решението си да пропусне Аделаида, първият мач на Джокович за сезона вероятно ще бъде директно на Australian Open, където той ще бъде поставен под номер 4 в основната схема.

Въпреки трудностите, Джокович потвърди ангажимента си към турнира в Мелбърн.