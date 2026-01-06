Лийдс се подигра на Манчестър Юнайтед заради Рубен Аморим

Отборът на Лийдс опита да се подиграе на старите си съперници от Манчестър Юнайтед, след като "червените дяволи" решиха да уволнят португалския си треньор Рубен Аморим.

Последният му мач начело беше среща от Висшата лига на "Елънд Роуд".

Според медиите в Англия, среща с Джейсън Уилкокс в крайна сметка е довела до освобождаването на Аморим, като Лийдс с голямо удоволствие публикува видео в социалните мрежи, на което техният бивш играч, а именно Уилокс, отбелязва гол срещу Нюкасъл.

Времето на въпросната публикация не остана незабелязано от привържениците на двата клуба, като "белите" явно са целели да направят препратка, публикувайки клип с Уилкокс в своите канали, докато той е във всички заглавия по света.

Според информации Уилкокс се е срещнал с Аморим, преди Манчестър Юнайтед да замине за Йоркшир, докато се анализираше разочароващото равенство 1:1 у дома срещу последния в класирането Уулвс.