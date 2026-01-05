Грандиозен скандал! Берлин критикува остро Дмитрий Медведев заради коментарите му за възможността за отвличане на Мерц

Берлин разкритикува остро коментарите на бившия руски президент Дмитрий Медведев, допуснал, че сценарият със задържането венецуелския президент Николас Мадуро може да се повтори с отвличане на германския канцлер Фридрих Мерц, предаде ДПА, пише БТА.
„Най-категорично осъждаме подобни заплахи“, заяви в Берлин говорителят на правителството Себастиан Хиле. Правителството не смята, че е необходимо да засили охраната на Мерц, каза още говорителят и добави, че служителите, които отговарят за сигурността на канцлера, са „едни от най-добрите в света“.
Медведев вчера заяви, че си представя подобна операция за похищение и на други лидери по света, сходна с американските действия във Венецуела, и посочи поименно германския канцлер Фридрих Мерц като една от възможните цели.
„Похищението на неонациста Мерц би могло да бъде отличен обрат в този забавен низ от събития“, каза Медведев, който е заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия и допълни, че подобен сценарий „не е нереалистичен“.
„Дори има основание за дело срещу него в Германия, така че няма да бъде никаква загуба, особено откакто гражданите страдат ненужно“, каза още той.
Медведев, който беше президент на Русия от 2008 до 2012 г., през последните години се превърна в един от най-гласовитите хардлайнери в Кремъл и често отправя агресивни словесни атаки срещу Украйна и Запада.
