Грандиозен скандал! Берлин критикува остро Дмитрий Медведев заради коментарите му за възможността за отвличане на Мерц

5 Януари, 2026 16:52 1 868 56

Медведев вчера заяви, че си представя подобна операция за похищение и на други лидери по света, сходна с американските действия във Венецуела, и посочи поименно германския канцлер като една от възможните цели

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Берлин разкритикува остро коментарите на бившия руски президент Дмитрий Медведев, допуснал, че сценарият със задържането венецуелския президент Николас Мадуро може да се повтори с отвличане на германския канцлер Фридрих Мерц, предаде ДПА, пише БТА.

„Най-категорично осъждаме подобни заплахи“, заяви в Берлин говорителят на правителството Себастиан Хиле. Правителството не смята, че е необходимо да засили охраната на Мерц, каза още говорителят и добави, че служителите, които отговарят за сигурността на канцлера, са „едни от най-добрите в света“.

Медведев вчера заяви, че си представя подобна операция за похищение и на други лидери по света, сходна с американските действия във Венецуела, и посочи поименно германския канцлер Фридрих Мерц като една от възможните цели.

„Похищението на неонациста Мерц би могло да бъде отличен обрат в този забавен низ от събития“, каза Медведев, който е заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия и допълни, че подобен сценарий „не е нереалистичен“.

„Дори има основание за дело срещу него в Германия, така че няма да бъде никаква загуба, особено откакто гражданите страдат ненужно“, каза още той.

Медведев, който беше президент на Русия от 2008 до 2012 г., през последните години се превърна в един от най-гласовитите хардлайнери в Кремъл и често отправя агресивни словесни атаки срещу Украйна и Запада.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Владимир Путин, президент

    12 48 Отговор
    Обидил се педофил на алкохолик.....

    Коментиран от #20, #37, #42, #52

    16:53 05.01.2026

  • 2 Да,бе

    48 4 Отговор
    И Хитлер имаше охрана,но не го спаси от мишата отрова...

    Коментиран от #11, #12, #24

    16:54 05.01.2026

  • 3 сладкопоен чучулиг

    50 9 Отговор
    Му ха ха ха ха ха ха!
    Трепери мерци!
    Напред! Към Берлин!

    16:54 05.01.2026

  • 4 Медведь

    15 49 Отговор
    пак се е насвяткал, кво му обръщате внимание.

    16:54 05.01.2026

  • 5 Пич

    45 6 Отговор
    Хахаха , хахаха......а Шмерц се е намръщил , и гледа лошо.....

    16:54 05.01.2026

  • 6 коооо?

    11 50 Отговор
    Никой не говори за Путин тука (Дето целуваше коремчета на 5 годишни момченца - доказан факт има и снимков материал, че и видео от руски телевизии)

    16:55 05.01.2026

  • 7 Обективен

    36 3 Отговор
    А Боко и лоши вече се крият само в бункери ,и очите им няма да видим повече .

    Коментиран от #18

    16:55 05.01.2026

  • 8 Рамбо Силек

    59 7 Отговор
    Щом за Венецуела може, що за Швабия да не може?

    16:55 05.01.2026

  • 9 хахаххаха

    39 5 Отговор
    страааааах
    ами сегаааааааааааааааааааааааа

    16:56 05.01.2026

  • 10 БАРС

    40 8 Отговор
    ХА ХА хА ха ТОЧНО КАЗАНО.РАЗТРЕПЕРИХА СЕ НЕЩО ЗАПЪДНЯЦИТЕ.

    16:56 05.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ъьъ

    6 37 Отговор

    До коментар #2 от "Да,бе":

    м/у мъж и влечуго. Едните винаги действат подмолно и страхливо.
    САЩ влязоха в с хеликоптерите в Венецуела и взеха Мадуро. ка Путин си стои в бункера и се радва на превзети села от по 80 човека.

    16:57 05.01.2026

  • 13 Хапче

    30 4 Отговор
    Димата само за това и го държат, да изпляска някой коментар и да разхлаби западните елити, за да живеят природосъобразно.

    16:57 05.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Пич

    25 2 Отговор
    Абе посмях се , па се сетих че базата Рамщайн е по близо до Шмерц , отколкото беше САЩ до Мадуро.....

    16:59 05.01.2026

  • 18 Боко е ясен...

    12 2 Отговор

    До коментар #7 от "Обективен":

    Ама какви са тия...,,лоши"...?!

    16:59 05.01.2026

  • 19 ои8уйхътгрф

    29 2 Отговор
    Къде е тая заплаха, Димата просто е коментирал как може да се използва новият прецедент... Да припомним:

    Няква си там държава обвинява някакъв си там президент в нещо си, нахлува в чужда държава и го отвлича за да го съди на своя територия... Попътно случайно убивайки към 40-50 човека... И като цяло "Запада" е доволен и не се противи на случилото се...

    Което според Димата АВТОМАТИЧНО позволява на Русия да заведе едно дело срещу Мерц и тези дни да го посетят едни вежливи хорица, да го натоварят у един самолет и да го пратят у Москва... Хипотетично дело срещу Мерц има ли- има... Издирват ли го- издирват го... Знаят ли къде е- знаят... Могат ли да го отмъкнат- могат... И що да не го направят тогава???

    17:00 05.01.2026

  • 20 Европеец

    18 3 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Димата отново е прав..... Швабите напълниха гащите .... Ама все си мисля за мене сър председателката на Дания..... Като гледам може да поиска убежище в Русия, що няма сигурно за нея от бай Дончо....

    17:00 05.01.2026

  • 21 Ехо

    5 23 Отговор
    Абе, да гръмнат двете луди джуджета в Русия, пък ще видим!

    Коментиран от #28

    17:00 05.01.2026

  • 22 факти

    18 4 Отговор
    Германия вече задължава 18-годишните да доказват годността си за служба, а паралелни процеси във Франция, Полша и Великобритания подсказват, че Европа тихо преминава от говорене за сигурност към практическа мобилизация, сочи анализ на Gript.

    Германия започва поетапно връщане на механизми, които напомнят за наборната служба, макар официално тя да остава „доброволна“. От тази седмица всички младежи, които навършват 18 години, са задължени по закон да попълнят въпросник за годността си за военна служба, съобщава Gript.

    Коментиран от #30

    17:02 05.01.2026

  • 23 АМИ ДА

    22 2 Отговор
    КАКВО ЛОШО Е КАЗАЛ,ИМА ГО НА ТЕОРИЯ.

    17:02 05.01.2026

  • 24 Копейкин Костя

    4 14 Отговор

    До коментар #2 от "Да,бе":

    И Сталин имаше охрана, но се гърчеше отровен на килима !

    Коментиран от #29

    17:04 05.01.2026

  • 25 Лост

    17 1 Отговор
    А нещо за изказването на Тръмп -"Може и Колумбия да нападнем.".

    Коментиран от #34

    17:04 05.01.2026

  • 26 Смешник

    13 3 Отговор
    Нищо чудно да е прав Медведката Като нищо могат да бъдат отвлечени Мерц Макрон или Стармър ако продължават да пречат на мирния процес в Украйна

    17:05 05.01.2026

  • 27 гръмовержецът💥

    11 2 Отговор
    Прав е Медведев , както винаги ! Щом Щатите могат да отвличат , значи и другите могат да го правят ...На Мерц отвличането ще най-лекото наказание за такъв гроз...ник като него .

    Коментиран от #33

    17:05 05.01.2026

  • 28 Първо ще треснат

    7 3 Отговор

    До коментар #21 от "Ехо":

    Джуджето Зеленски !
    А за другите като Макрон, Джорджия и подобни, ще чакаме!

    17:06 05.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ои8уйхътгрф

    7 0 Отговор

    До коментар #22 от "факти":

    Не трябва "въпросник", а да минават на мед. комисии както ние навремето като имаше казарма... Минават, виждат ги колко са здрави/прави/корави, решават къде ще са най-подходящи за пушечно месо, записват на военен отчет и ги пращат да си ходят вкъщи... И в това няма нищо страшно- държавата трябва винаги да знае с какви мъже разполага... Кой как се нарича не е важно- щом има "дръжка" се брои за мъж...

    17:06 05.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Давид Ааронович Медведков

    2 5 Отговор
    Ко? Не!

    17:08 05.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Европеец

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "Лост":

    Нищо чудно да го направи бай Дончо улавия.... Таман ще стане на входа и на изхода на производството на наркотиците, Защо други да печелят паричките а не той я....

    17:08 05.01.2026

  • 35 Хаха

    1 5 Отговор
    То да не стане обратното Медвежока да го спипат по бели гащи. Той Сталин беше голямата работа, ама му видяха сметката неговите хора.

    17:09 05.01.2026

  • 36 овч, 🐑

    6 1 Отговор

    До коментар #31 от "Българин":

    Всички НЕумни - вън от България !

    Коментиран от #40

    17:09 05.01.2026

  • 37 666

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Представяш ли си, ако руският спецназ не пазеше.Мадуро как някой можеше да нахлуе и да го отвлече

    17:11 05.01.2026

  • 38 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА

    1 3 Отговор
    До насса.и.ра.не!

    Коментиран от #45

    17:11 05.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 селски,

    1 2 Отговор

    До коментар #36 от "овч, 🐑":

    Благодарим ти за селското мнение.

    Коментиран от #44

    17:13 05.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Хипотетично

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Затова, ЕС трябва строго да осъди подобни действия от страна на щатите. Иначе, какво излиза, всичко е възможно. Защо се обиждат като има казват истината в очите.

    17:13 05.01.2026

  • 43 Анонимен

    4 1 Отговор
    Мерц има слаба охрана с много пробойни в нея.Всеки опит е от значение.Когато го транспортират до Москва тя ще верва ли на сълзи.

    Коментиран от #48

    17:14 05.01.2026

  • 44 овч, 🐑

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "селски,":

    Пак заповядай ! Само едно уточнение - моето ,,село ,, е половин милион и нагоре , прави си извода за твоето ....

    17:14 05.01.2026

  • 45 Оня с парчето

    1 5 Отговор

    До коментар #38 от "УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА":

    Подай на копейката дебелата вена!!

    Коментиран от #51, #53

    17:15 05.01.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Водката е в повече

    2 2 Отговор
    Германия не би тлябвало да обръща внимание на един алкохолик.

    17:16 05.01.2026

  • 48 Ъъъъъъъъ

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "Анонимен":

    Ъъъъъъъъ

    17:16 05.01.2026

  • 49 Баце

    3 0 Отговор
    Мерц да не се е уплашил. Надали ще липсва на германия като му глудам рейтинга .

    17:16 05.01.2026

  • 50 Хе хе

    1 3 Отговор
    Медведката станал голям американофил. Иначе допреди година две и там хвърляше арома, ама алкохола не прощава хе хе хе

    17:17 05.01.2026

  • 51 с два пръста чело от село

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "Оня с парчето":

    откъде ви намерих такива мало умни елфчета

    17:17 05.01.2026

  • 52 джудж ,😡

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Умните винаги се ,,надушваме ,, , макар и с диаметрални различия по някои въпроси .....,,Лошото е , че се надушват и останалите ,а коментарите във Факти ясно и категорично го доказват .

    17:17 05.01.2026

  • 53 Путин е масов убиец

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Оня с парчето":

    Русия от 4 години е на стената, на срама. Накъде повече?

    17:18 05.01.2026

  • 54 хахамуха

    1 1 Отговор
    Димон просто си троли и гледа сеира, а ония се възбуждат, щото знае ли се...

    17:18 05.01.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Дребният Мечкаров вечно пиян

    0 0 Отговор
    А пък рускитеСвине си мрат на фронта.

    17:19 05.01.2026

