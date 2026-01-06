Александър Вучич: В целия регион се води най-мръсната кампания срещу Сърбия

В целия регион се води най-мръсната кампания срещу Сърбия. Това заяви президентът на страната Александър Вучич в град Требине по случай Деня на Република Сръбска, където присъства и Милорад Додик, предаде БТА.
Според Вучич антисръбска кампания водят Прищина и Загреб, но и в Сараево и Подгорица.
По думите му сръбското правителство добре разбирало "новия военен съюз на Загреб, Прищина и Тирана", като по думите му това е съюз срещу сръбския народ и "не трябва да се заблуждават и да си мислят, че това е новина за ден-два".
"Ясен и видим за нас е опитът на Загреб да постави Подгорица под пълен контрол и да включи всичко в общата антисръбска политика", категоричен е Александър Вучич, който допълни, че предстояли "трудни години" за Република Сръбска, но Сърбия "ще направи всичко възможно, за да запази мира".
Според сръбският президент мирът може да бъде запазен само ако Сърбия е "достатъчен възпиращ фактор за всички, които планират да го застрашат в бъдеще".
Той увери още, че Република Сръбска може да разчита на подкрепата на Сърбия, която ще продължи да помага на всички проекти в тази автономна област Босна и Херцеговина.
