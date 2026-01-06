Новини
Александър Вучич: В целия регион се води най-мръсната кампания срещу Сърбия

6 Януари, 2026 15:25 1 246 46

  • сърбия-
  • босна-
  • александър вучич-
  • милорад додик-
  • дейтънско споразумение

Според сръбският президент мирът може да бъде запазен само ако Белград е достатъчен възпиращ фактор за всички, които планират да го застрашат в бъдеще

Александър Вучич: В целия регион се води най-мръсната кампания срещу Сърбия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
В целия регион се води най-мръсната кампания срещу Сърбия. Това заяви президентът на страната Александър Вучич в град Требине по случай Деня на Република Сръбска, където присъства и Милорад Додик, предаде БТА.

Според Вучич антисръбска кампания водят Прищина и Загреб, но и в Сараево и Подгорица.

По думите му сръбското правителство добре разбирало "новия военен съюз на Загреб, Прищина и Тирана", като по думите му това е съюз срещу сръбския народ и "не трябва да се заблуждават и да си мислят, че това е новина за ден-два".

"Ясен и видим за нас е опитът на Загреб да постави Подгорица под пълен контрол и да включи всичко в общата антисръбска политика", категоричен е Александър Вучич, който допълни, че предстояли "трудни години" за Република Сръбска, но Сърбия "ще направи всичко възможно, за да запази мира".

Според сръбският президент мирът може да бъде запазен само ако Сърбия е "достатъчен възпиращ фактор за всички, които планират да го застрашат в бъдеще".

Той увери още, че Република Сръбска може да разчита на подкрепата на Сърбия, която ще продължи да помага на всички проекти в тази автономна област Босна и Херцеговина.


Босна и Херцеговина
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сссръбско

    17 10 Отговор
    просто завижда че не са в евро

    Коментиран от #8, #22

    15:27 06.01.2026

  • 2 Айде

    25 8 Отговор
    Крива му е ракетата на тоя!

    Коментиран от #17

    15:28 06.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 аре пак

    25 9 Отговор
    Тоя пак ли циври? Така и не разбрах защо всички диктатори мрънкат, жалват се, оплакват се и се държат като пълни лигочи. Уж го играят корави, а не спират да циврят.

    15:29 06.01.2026

  • 5 горд Цариброджанин-българин

    18 6 Отговор
    Цариброджанин му пожелава на Вучката да овисне на "върбата" по най бързия начин!

    15:30 06.01.2026

  • 6 Ами вие сте си

    23 9 Отговор
    Най-мръсните балканци!

    Коментиран от #25

    15:30 06.01.2026

  • 7 Перо

    24 8 Отговор
    От 100 г. До сега, сръбските шовинисти тръбят, че винаги са били обградени от врагове! А защо всички са им “врагове”?

    15:30 06.01.2026

  • 8 Евроглъмпери

    8 21 Отговор

    До коментар #1 от "сссръбско":

    Евро, а ти прочети предсказанията на Слава Севрюкова, че утре можеш да се окажеш в лиразоната, а Сърбия да е последният шанс за спасител. Картината постепенно взе да се изяснява.

    Коментиран от #26

    15:31 06.01.2026

  • 9 Един диктатор...

    18 8 Отговор
    Който не е долюбван от народа винаги търси външен враг за вътрешна употреба.За съжаление повечето диктатори се имат за по-умни от народа,но не е така.

    15:33 06.01.2026

  • 10 Потресен

    16 9 Отговор
    На сръбската крива ракета космоса и пречи. Да заминава и той за Москва

    15:35 06.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 хайде бе

    17 7 Отговор
    Вучич да се оглежда като си ляга за Делта форс, че знае ли се дали няма да сложи тъмните очила и да отпътува с хеликоптер за Ню Йорк

    15:36 06.01.2026

  • 13 Т Живков

    18 8 Отговор
    Айде още един фшизоиден диктатор с мания за величие

    15:36 06.01.2026

  • 14 Време е да си върнем

    12 10 Отговор
    Западните покрайнини!

    Коментиран от #18, #20

    15:37 06.01.2026

  • 15 На Вучич

    19 8 Отговор
    Му искат оставката от почти цяла година. Цяла Сърбия ври и кипи, младите протестират и искат да живеят по различен начин, ама на Вучич не му дреме. Той все увърта, ослушва се и търси външния враг - нещо типично за диктаторите по света.Но каквото и да прави неговата е изпята, той е само едно изкопаемо от миналото, анахронизъм с който хората в Сърбия не искат да живеят повече!

    15:38 06.01.2026

  • 16 абе

    17 8 Отговор
    Защо ни занимавате нас европейците с тези балкански субекти? Абе не ни интересуват бе. Вучич падна от двата стола на земята. На кой му пука?!

    15:39 06.01.2026

  • 17 ИСТИНАТА

    22 8 Отговор

    До коментар #2 от "Айде":

    Най-мръсният путлерист на Балканите е Вукич!

    15:40 06.01.2026

  • 18 за какво са ти

    9 3 Отговор

    До коментар #14 от "Време е да си върнем":

    Какво ще ги правиш?

    15:40 06.01.2026

  • 19 То пък

    7 3 Отговор
    България е обградена от територии и българи по границата от всички страни....защото и ние с е били се войнствени и лоши

    15:42 06.01.2026

  • 20 Хм...

    5 14 Отговор

    До коментар #14 от "Време е да си върнем":

    Абе то не е лошо и Македония да си върнем. Ама като пак се наредихме откъм булката да не вземе да останем и без Пирин накрая.

    Коментиран от #21

    15:42 06.01.2026

  • 21 за какво са ти

    6 2 Отговор

    До коментар #20 от "Хм...":

    Какво ще ги правиш? Искаш да им плащаш пенсиите ли?

    15:43 06.01.2026

  • 22 Европеец

    11 9 Отговор

    До коментар #1 от "сссръбско":

    Когато сърбите обикаляха целия свят помнишли....бяха свободни заради мъдрата политика на Тито...... Тито умря и подкупите хиени оглозгаха Югославия...често ходя там ям и пия на хубава музика и не съм срещал лошо отношение..... Народите ни са братски, славянски и ако не са догматичните политиците всичко ще е наред....
    .

    Коментиран от #27, #32, #33

    15:44 06.01.2026

  • 23 В подкрепа на православието

    6 12 Отговор
    Прав е Вучич, а българските политически отрепки подкрепят чалмарите в този регион, а трътлестите с пагони подпират интересите на нато в Косово, потъваме, хора.

    Коментиран от #29

    15:44 06.01.2026

  • 24 Вучиня, аре кини бърже

    7 5 Отговор
    Оти ше те три-чат сръбето! П ро- монголяк фашистка под ЛОГО

    15:45 06.01.2026

  • 25 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ами вие сте си":

    Струва ми се, че ние сме преди тях....

    15:45 06.01.2026

  • 26 Мокър сън на побесняла копейка.

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "Евроглъмпери":

    И като се събуди, си бръкнал в контакта, нали?!?

    15:45 06.01.2026

  • 27 повечето

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Европеец":

    Повечето отрови са вкусни. Това заключиха и сърбите и турците.

    15:45 06.01.2026

  • 28 Лудия

    10 7 Отговор
    И България трябва да влезе д този съюз срещу Сърбия! Заради подмолната политика на Белград за последните 100г. трябва да има възмездие, и май 20те години на 21ви век е добър момент. Имаме доста да им връщаме за насилствената дебългаризация както за западните покрайнини така и на Северна м.

    Коментиран от #30

    15:46 06.01.2026

  • 29 Къдя е туй.. православие, ху есос УС ран

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "В подкрепа на православието":

    У Монгольяк мюсюлманската П ЕДЕРАЦИЯ?!? 14 Мюсюлмански и 8 Монголоидни Републики!!!
    УЗКОГЛАЗИЯ МОНГОЛОИДЕН ПЕТУШОК, дека Цалива КУ РАна рамАзан?!?
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #38

    15:47 06.01.2026

  • 30 абе

    8 4 Отговор

    До коментар #28 от "Лудия":

    Защо ни занимавате нас европейците с тези руски мръшляци? Не ни интересуват бе.

    15:47 06.01.2026

  • 31 Инж1

    7 2 Отговор
    На калпавия моряк Вучич и водораслите му пречат!!!! Каква кампания срещу сърбите се води в Бг например!?!?!? Сърбия е предпочитана дестинация за кулинарен туризъм, сръбската музика е на почит!?!?!?!!? Ала-бала!!!!

    15:50 06.01.2026

  • 32 Къде одиш ма нищеброд скинат?!?

    7 3 Отговор

    До коментар #22 от "Европеец":

    Хехехехехехе
    Безработен и неграмотен изкле -- сам!
    Какви " братя" са ни српските Пен ДЕЛЕ? Или монголяк де билките от блатата?!?
    Хехехехехехе

    15:51 06.01.2026

  • 33 Какъв славянин си ти бе?

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Европеец":

    Ти си езичник, татарин!
    Днес къпа ли се в Тунджа?

    15:52 06.01.2026

  • 34 Ивелин Михайлов

    2 5 Отговор
    Загреб е град, който е по-зле от София, битер турско гето Да тръгнем ние със сопите и лопатите, ще го превземем за 3 часа. Не знам какво толкова се опира на сърбите.

    Коментиран от #36

    15:53 06.01.2026

  • 35 абее

    11 2 Отговор
    Тоя Вучич е кралицата на драмата. Все някой му пречи , все някой е против него. На крива ракета космоса й пречи

    15:57 06.01.2026

  • 36 мхм

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ивелин Михайлов":

    И за кво ние? Кво ше го правим?

    15:59 06.01.2026

  • 37 младеж

    4 0 Отговор
    тези дърти динозаври така и не разбраха че поколеният се смениха. Младите не ги интересуват границите на държавите. Те просто искат да живеят, пътуват , учат и работят навсякъде по света. А тези дъртаняни още са готови да проливат кръв на хиляди хора за някакви развалини. За тези камъните са по-ценни от хората

    16:04 06.01.2026

  • 38 Плескавица

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Къдя е туй.. православие, ху есос УС ран":

    Като си започнал да пиеш от ранния следобед, поне се въздържай от писане на коментари. Голяма излагация си е.

    16:04 06.01.2026

  • 39 Изрод

    9 1 Отговор
    Гад мръсна сръбска .Помни и никога не забравяй 1885 г . Сръбски гнусни свине.

    16:06 06.01.2026

  • 40 гост

    8 1 Отговор
    НЕ...не е срещу Сърбия а срещу главният тумор от бивша Югославия....има разлика...

    16:10 06.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 гошо

    2 3 Отговор
    "Сърбе на върбе"

    Коментиран от #45

    16:12 06.01.2026

  • 43 ТИР

    0 2 Отговор
    Кампанията е защото Сърбия си строи магистрали, бизнес паркове,скоростна жп,линия за Будапеща и градският транспорт в Белград е безплатен, а не са в клуба на богатите.

    16:16 06.01.2026

  • 44 Иван Иванов

    1 2 Отговор
    ЗАЩО НЯМА СВОБОДА НА СЛОВОТО ЗА МЕН В МОЯТА РОДИНА БЪЛГАРИЯ А ИМА СВОБОДА НА СЛОВОТО САМО ЗА ЧУЖДИТЕ ОТРЕПКИ ОТ СИРИЯ, АРМЕНИЯ, ИЗРАЕЛ, САЩ, КАНАДА И ОЩЕ ДРУГИ ДЪРЖАВИ КОИТО САМО ЛАПАТ С ГОЛЕМИЯ ЧИРПАК ТОВА КОЕТО АЗ , МОЕТО СЕМЕЙСТВО И МОИТЕ ПРЕДЦИ СА СЪЗДАЛИ С ТРУД И КЪРВАВА ПОТ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ.

    16:17 06.01.2026

  • 45 Иван Иванов

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "гошо":

    ТЪПАНАР

    16:19 06.01.2026

  • 46 Пламен

    2 0 Отговор
    Куба, Иран , русия и северна курешка също са обградени от врагове .
    Поне така казват.

    16:20 06.01.2026