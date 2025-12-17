Терънс Крауфорд слага край на бляскавата си боксова кариера – непобеден и легендарен

В света на бокса настъпи истински повратен момент – Терънс Крауфорд, един от най-успешните и уважавани шампиони на нашето време, официално обяви оттеглянето си от професионалния ринг. Американецът, който не познава вкуса на поражението, напуска спорта на върха, оставяйки след себе си впечатляващо наследство.

„Тръгвам си като велик, вече няма какво да доказвам“, написа 38-годишният Крауфорд в социалните мрежи, с което предизвика вълна от реакции сред фенове и експерти по цял свят.

Крауфорд, който държеше световните титли на WBA, WBO и IBF в суперсредна категория, завършва кариерата си с феноменален баланс – 42 победи, от които цели 31 с нокаут. Последният му триумф дойде през септември, когато победи мексиканската звезда Саул „Канело“ Алварес и стана абсолютен световен шампион в категория до 76,2 килограма.

Крауфорд е първият боксьор в историята, който успява да стане абсолютен световен шампион в три различни теглови категории, след като броят на професионалните версии достигна четири. Той е печелил пояси в категориите до 61,23 кг, 63,5 кг, 66,68 кг, 69,9 кг и 76,2 кг, като в три от тях е обединявал всички престижни титли.

От 2018 до 2024 година Крауфорд бе недостижим в категория до 66,68 кг, където седем пъти защити пояса на WBO.

Със своята непоколебимост, техническо майсторство и безупречна дисциплина, той се превърна в истинска икона на бокса. С оттеглянето на Терънс Крауфорд светът на бокса губи не просто шампион, а истинска легенда, която вдъхнови поколения млади спортисти.