Интер Маями mодписал нов договор с Луис Суарес

Интер Маями обяви, че е подписал нов договор с нападателя Луис Суарес до края на сезон 2026 в MLS, предаде Топспорт.

Предишният договор на 38-годишния играч изтече в края на миналия сезон.

През 2025 г. Суарес изигра 50 мача във всички състезания, в които отбеляза 17 гола и направи 17 асистенции.

Общо, уругваецът е отбелязал 42 гола - вторият най-висок резултат в историята на клуба - и е дал 30 асистенции в 87 мача за Интер Маями във всички състезания от 2024 г. насам.

По-рано беше съобщено, че сезон 2026 ще бъде последният за футболиста с американския клуб.

Нападателят на Барселона Роберт Левандовски може да продължи кариерата си в MLS.



Според BBC Sport, Чикаго Файър е провел успешни преговори с поляка. Той е отворен за трансфер и не се очаква заплатата му да е проблем.

От клуба смятат подписването на Левандовски за стратегически ход, тъй като Чикаго е дом на най-голямата полска общност в Съединените щати. Ръководството е поставило нападателя в своя "списък за открития", което означава, че той има приоритетни права за трансфер - други отбори от MLS няма да могат да го подпишат, без да платят компенсация.



Съобщава се, че отборите от Саудитска Арабия и Обединеното кралство също проявяват интерес към Левандовски. Договорът на поляка с Барселона изтича през лятото на 2026 г.