Роберт Левандовски: „Готов съм за ново начало след футбола“

Името на Роберт Левандовски отново е в центъра на вниманието, след като се засилиха слуховете за предстоящото му напускане на каталунския гранд. Полският нападател, който вече е на 37 години, навлиза в последните месеци от договора си с Барселона, а изгледите за подновяване на контракта изглеждат все по-малко вероятни.

В интервю за популярния подкаст High Performance, цитирано от испанското издание Mundo Deportivo, Левандовски откровено сподели мислите си за бъдещето.

„Не изпитвам страх от края на кариерата си. Вече се подготвям за следващата глава в живота си, планирам нови предизвикателства извън футбола. Разбира се, футболът винаги ще бъде важна част от мен, но вече не е всичко, което съм“, разкрива опитният нападател.

Левандовски признава, че с напредването на възрастта приоритетите му са се променили: „Когато бях млад, не можех да си представя живота без футбол. Сега обаче усещам, че краят е близо и съм напълно спокоен за това.“

Той допълва, че не се чувства под напрежение относно точния момент на раздялата със спорта: „Не знам дали ще играя още година, две, три или дори четири. Важното е да слушам тялото си – когато усетя, че е време, ще бъда готов да кажа ‘стоп’.“

Междувременно ръководството на Барселона също изглежда склонно да се раздели с Левандовски, като според испанските медии клубът не планира да му предложи нов договор. Това поставя под въпрос бъдещето на един от най-резултатните нападатели в съвременния футбол.