Слабаци измъчиха мадридските Реал и Атлетико, но грандовете продължават за Купата на краля след успехи с 3:2

Реал Мадрид записа победа с 3:2 над Талавера де ла Рейна от 1/16-финалите за Купата на краля и се класира за следващия кръг, предаде sportal.bg.

"Белият балет" доминираше в мача и поведе с два гола след точен удар на Килиан Мбапе от дузпа в 41-вата и автогол на Мануел Фарандо в 45-ата минута. Мадридчани пропиляха още няколко прекрасни възможности да решат всичко и в края трябваше да треперят, след като домакините върнаха един гол чрез НауелАройо в 80-ата минута. В 88-ата минута отново Мбапе бе точен и изглеждаше, че това ще сложи точка на спора, но не. В 92-рата минута Талавера вкара втори гол, дело на ГонсалоДиРенцо, а след това и Андрий Лунин бе герой, спасявайки изстрел на Исая Наваро в 94-тата минута. Все пак Реал някак оцеля и продължава напред в турнира, докато домакините могат само да се гордеят с бойкото си представяне срещу гранда на испанския футбол.

Домакините излязоха с Маркос Морено и Гонсало ДиРенсо в атака. Луис Санчес и Едуардо Родригес започнаха на двете крила, а двойката опорни халфове бяха Исая Наваро и Питу.

Чаби Алонсо пък бе избрал да започне мача с Ендрик, Килиан Мбапе и Гонсало Гарсия в предни позиции. Арда Гюлер, Дани Себайос и Франко Мастантуоно пък бяха триото в средата на терена.

Eдва ли някой е изенадан, че първата възможност в мача бе пред Килиан Мбапе, който в 3-тата минута излезе очи в очи с вратаря на съперника, но не успя да го преодолее.

В 5-ата минута пък домакините претендираха за дузпа, след като Гонсало Ди Ренцо бе натиснат в гръб в близост до вратата, но съдията подмина безмълвен ситуацията.

В 16-ата минута Ендрик се откъсна зад защитата и Давид Куенка се хвърли в краката му. Бразилецът поиска дузпа, но реферът реши, че намесата на защитника е била по правилата и той първо избива топката.

В 19-ата минута и домакините създадоха първата си голова опасност в мача. Топката бе центрирана за Маркос Морено, който стреля с глава и принуди Андрий Лунин да прави първо важно спасяване.

Минута по-късно Ендрик събитията се пренесоха пред другата врата и Ендрик пропусна добра възможност, като отблизо не успя да преодолее вратаря.

В 25-ата минута и Дани Себайос опита коварен диагонален шут, който профуча покрай гредата.

Две минути по-късно вратарят Хайме Гонсалес направи блестящо спасяване след удар от фаул на Арда Гюлер.

Поредният шанс пред гостите дойде в 33-тата минута, когато Мастантуоно стреля отблизо с глава, но покрай вратата.

Талавера обаче отново поаза зъби в 34-тата миунта, когато Гонсало Ди Ренсо отправи силен шут по земя, профучал опасно близо до целта.

Последва обаче нова възможност пред Франко Мастантуоно, който отново имаше шанс да обстрелва вратата с глава и отново бе близо, но не достатъчно.

В 41-вата минута Реал все пак поведе. Гостите получиха донякъде спорна дузпа за игра с ръка на защитник в наказателното поле. Такава по-скоро имаше, но тя бе неумишлена. На този етап от турнира обаче още няма ВАР, а съдията бе категоричен, че това е нарушение и посочи бялата точка. Килиан Мбапе изпълни наказателния удар и бе точен за 0:1.

В 45-ата минута резултатът бе удвоен. Мбапе проби по аутлинията и центрира остро пред вратата, където Мануел Фарандо не се намеси добре и прати топката в собствената си врата.

И втората част започна с натиск на гостите и силен удар на Килиан Мбапе, който премина покрай вратата.

Минута по-късно французинът направи доста по-голям пропуск. Той получи перфектен извеждащ пас на скорост от Ендрик, но останал очи в очи с вратаря опита да го прехвърли технично, но прати топката встрани от целта.

В 67-ата минута вратарят Хайме Гонсалес направи ново блестящо спасяване, като за втори път отказа Арда Гюлер след прекрасно изпълнен пряк-свободен удар.

Домакините стигнаха до първия си шанс за втората част в 69-ата минута, когато Питу получи в наказателното поле, освободи си пространство и стреля над вратата.

В 75-ата минута отново Реал бе в атака и Давид Хименес бе изведен на добра позиция, но ударът му бе отразен от вратаря.

Талавера обаче стигна до гол в 80-ата минута. Мануел Фарандо центрира остро по земя, топката стигна до Науел Аройо, който стреля във вратата за 1:2.

В 87-ата минута домакините стигнаха до нова възможност след удар с глава на Ди Ренцо, който принуди Лунин да се намесва решително.

Минута по-късно обаче Реал вкара трети гол. Мбапе отправи удар по земя от около 25 метра, вратарят Хайме Гонсалес този път не се намеси добре и позволи топката да отскочи от ръцете му и да влезе във вратата за 1:3.

Това обаче не бе всичко. В 92-рата минута домакините отново намалеха изоставането си. Удар от фаул на Исая Наваро се отби от напречната греда, а Ди Ренцо достигна до отбитата топка и я прати във вратата за 2:3.

Талавера бе близо и до изравняването в 94-тата минута, когато Наваро отправи опасен изстрел с глава и Андрий Лунин се наложи да прави супер спасяване, за да запази преднината на Реал.

Все пак "белият балет" оцеля и продължава към 1/8-финалите, докато Талавера де ла Рейна напуска турнира, но с високо вдигната глава.



Атлетико Мадрид се затрудни повече от очакваното в гостуването си на Атлетико Балеарес, но се наложи с 3:2. Антоан Гризман се разписа на два пъти в 16-ата и 72-рата минута, а третото попадение за "дюшекчиите" бе дело на Джакомо Разпадори. За домакините точни бяха Жерард Боне в 28-ата минута и Мамаду Кейта в 90-ата минута от дузпа. Освен това обаче те пропуснаха и още една дузпа чрез Хауме Товар в 80-ата минута.

Расинг Сантандер поднесе една от изненадите на 1/16-финалите за Купата на краля. Тимът на Пламен Андреев отстрани Виляреал в сблъсъка помежду им след успех с 2:1. Българският вратар отново получи шанс за изява и пази пълни 90 минути, като получи висока оценка за изявите си.



И двата гола в мача отбеляза Хуан Арана. Той откри резултата в 6-ата минута, когато получи в наказателното поле, обърна се и прехвърли вратаря за 1:0.



Отново той удвои в 28-ата минута. Расинг пресира и отне, топката бе подадена за Арана, който хладнокръвно удвои.



Пламен Андреев също показа стабилна игра, макар да получи гол в края. Алфонсо Педраса проби по аутлинията и прати топката остро пред вратата, тя не бе изчистена добре и попадна в Айосе Перес, който отблизо я прати във вратата.



В крайна сметка Расинг продължава към 1/8-финалите и вече чака следващия си съперник, докато Виляреал приключва участието си рано-рано.

Изненадите от 1/16-финалите в турнира за Купата на краля продължиха с пълна сила. Поредната такава сътвори състава на Алавес, който острани Севиля след победа с 1:0.



Единственият гол в мача бе дело на Карлос Висенте, който се разписа от дузпа в 79-ата минута. Тя бе отсъдена за нарушение на Кастрин срещу Лукас Бойе.



Севиля изигра доста слаб мач за своите възможности и създаде твърде малко положения пред противниковата врата, така че отпадането е напълно заслужено.



Така Алавес ще играе на 1/8-финалите и вече чака да научи името на следващия си съперник. Севиля пък приключва участието си дотук.

Отборът на Леванте, който се намира на дъното на класирането на Ла Лига, пренесе лошата си форма и в турнира за Купата на краля и отпадна от надпреварата на 1/16-финалната фаза след загуба с 0:1 като гост на Културал Леонеса. Единственото попадение реализира Рафаел Тресако в 12-ата минута, когато получи извеждащо подаване отдясно. Оласагасти можеше да изчисти, но се размина с топката, след което Тресако стреля. Първият му удар бе спасен от Кунят, но след това нападателят сам направи добавка.



Леванте е петият отбор от Ла Лига, който отпада от Купата на краля.



Момчетата на Куко Сиганда играха много стабилно през целия мач и дори имаха шансове да отбележат още голове. Леванте също имаше своите възможности, но не успя да се възползва. Най-големият шанс за гостите дойде от удар на Пампин, който уцели напречната греда в последните минути на мача, което щеше да доведе до продължения.



Това бе шеста загуба за Леванте в последните им седем мача.