Новини
Спорт »
Световен футбол »
Мястото на Шаби Алонсо в Реал Мадрид остава все така несигурно

Мястото на Шаби Алонсо в Реал Мадрид остава все така несигурно

18 Декември, 2025 16:15 403 0

  • реал мадрид-
  • шаби алонсо-
  • футбол

Двата успеха помогнаха да се спечели време, но те не гарантират никаква гаранция

Мястото на Шаби Алонсо в Реал Мадрид остава все така несигурно - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въпреки двете поредни победи на Реал Мадрид в последните четири дни (срещу Алавес и Талавера за Купата на краля), мястото на треньора на отбора Шаби Алонсо все така не е сигурно, твърди вестник "Марка".

"Двата успеха помогнаха да се спечели време, но те не гарантират никаква гаранция", пише "Марка". Според изданието Реал е твърде зависим от някои футболисти и най-вече от Килиан Мбапе, който е вкарал вече 58 гола за календарната година, и поради тази причина съдбата на треньора не е в неговите ръце.

В последния си мач за 2025 Реал Мадрид приема Севиля в събота, като тимът има две поредни загуби на стадион "Сантяго Бернабеу".

"Контекстът е много деликатен за Шаби Алонсо, който не се бори само са резултати вече, но и срещу климата в клуба, който не позволява преходни години и гони задължителни успехи", пишат още в мадридското издание.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ