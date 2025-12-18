Мястото на Шаби Алонсо в Реал Мадрид остава все така несигурно

Въпреки двете поредни победи на Реал Мадрид в последните четири дни (срещу Алавес и Талавера за Купата на краля), мястото на треньора на отбора Шаби Алонсо все така не е сигурно, твърди вестник "Марка".

"Двата успеха помогнаха да се спечели време, но те не гарантират никаква гаранция", пише "Марка". Според изданието Реал е твърде зависим от някои футболисти и най-вече от Килиан Мбапе, който е вкарал вече 58 гола за календарната година, и поради тази причина съдбата на треньора не е в неговите ръце.

В последния си мач за 2025 Реал Мадрид приема Севиля в събота, като тимът има две поредни загуби на стадион "Сантяго Бернабеу".

"Контекстът е много деликатен за Шаби Алонсо, който не се бори само са резултати вече, но и срещу климата в клуба, който не позволява преходни години и гони задължителни успехи", пишат още в мадридското издание.