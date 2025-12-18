Българските тенисисти Динко Динев и Янаки Милев приключиха участието си на турнира в Анталия

Разочарование беляза представянето на българските тенис надежди Динко Динев и Янаки Милев на международния турнир в Анталия, Турция, който се провежда на твърди кортове и е с награден фонд от 15 000 долара.

Динко Динев, който бе сред поставените в основната схема, не успя да преодолее първия кръг на сингъл. В оспорван двубой, продължил над два часа и половина, българинът отстъпи пред японския квалификант Хиромаса Кояма с резултат 3:6, 6:3, 4:6. В решителния трети сет Динев поведе с 4:3, но не съумя да задържи преднината си и допусна три поредни загубени гейма, което му коства мястото в следващата фаза.

За съжаление преди това Динев претърпя поражение и в турнира на двойки, с което приключи участието си в Анталия.

Същата съдба сполетя и другия български представител – Янаки Милев, национал на България за Купа "Дейвис" и шести в схемата. Милев се изправи срещу италианеца Андреа Фиорентини, но не успя да намери верния ритъм и загуби с 3:6, 3:6. Мачът бе прекъснат поради лоши атмосферни условия при резултат 3:6, 1:3 във втория сет, а доиграването на срещата не донесе промяна в развоя.