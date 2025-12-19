Григор Димитров официално се раздели с Дани Валверду

Григор Димитров и Дани Валверду сложиха край на съвместната си работа. Новината бе потвърдена официално от първата ни ракета, който благодари на специалиста за дългогодишното партньорство.

Българинът използва социалните мрежи, за да изрази признателността си към венецуелеца за осемте години, прекарани заедно на корта и извън него.

"Осем години! Това беше невероятно пътуване заедно – на и извън корта. Благодарен съм за уроците, смеха и спомените, които споделихме", написа Димитров. Хасковлията допълни, че Валверду винаги ще остане част от неговата история и му благодари за вярата и подкрепата през всички тези сезони.