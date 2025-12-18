Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Никола Цолов разкри любопитни подробности от света на Формула 1 и какво му е казал Макс Верстапен

Никола Цолов разкри любопитни подробности от света на Формула 1 и какво му е казал Макс Верстапен

18 Декември, 2025 13:08 661 0

  • никола цолов-
  • макс верстапен-
  • формула 1-
  • формула 2-
  • формула 3-
  • моторни спортове-
  • българия-
  • campos racing-
  • red bull-
  • пресконференция-
  • успех-
  • автомобилен спорт

С всяка изминала година българският пилот продължава да трупа опит и признание на международната сцена

Никола Цолов разкри любопитни подробности от света на Формула 1 и какво му е казал Макс Верстапен - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Никола Цолов разкри интересни моменти от срещите си с елита на Формула 1 по време на специална пресконференция, проведена в столичния Ринг мол. Събитието отбеляза края на динамичния сезон във Формула 2, в който младият пилот направи впечатляващ дебют.

След като Пепе Марти премина във Формула Е, Цолов получи възможността да се присъедини към отбора на Campos Racing за последните два старта от шампионата. Само няколко месеца по-рано българинът завоюва сребърния медал във Формула 3, затвърждавайки статута си на една от най-ярките надежди в автомобилния спорт.

На въпрос от журналисти дали е имал възможност да общува с някои от най-големите имена във Формула 1, Цолов разказа за кратка, но запомняща се среща със звездата на Red Bull и четирикратен световен шампион Макс Верстапен.

„Последният път, когато се видях с Макс, беше в Австрия. Той ме поздрави за спечеления полпозишън и ми пожела успех за неделното състезание. Разговорът ни беше кратък, тъй като всички във Формула 1 са изключително ангажирани“, сподели Цолов.

С всяка изминала година Никола Цолов продължава да трупа опит и признание на международната сцена.

 


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ