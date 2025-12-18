Никола Цолов разкри любопитни подробности от света на Формула 1 и какво му е казал Макс Верстапен

Никола Цолов разкри интересни моменти от срещите си с елита на Формула 1 по време на специална пресконференция, проведена в столичния Ринг мол. Събитието отбеляза края на динамичния сезон във Формула 2, в който младият пилот направи впечатляващ дебют.

След като Пепе Марти премина във Формула Е, Цолов получи възможността да се присъедини към отбора на Campos Racing за последните два старта от шампионата. Само няколко месеца по-рано българинът завоюва сребърния медал във Формула 3, затвърждавайки статута си на една от най-ярките надежди в автомобилния спорт.

На въпрос от журналисти дали е имал възможност да общува с някои от най-големите имена във Формула 1, Цолов разказа за кратка, но запомняща се среща със звездата на Red Bull и четирикратен световен шампион Макс Верстапен.

„Последният път, когато се видях с Макс, беше в Австрия. Той ме поздрави за спечеления полпозишън и ми пожела успех за неделното състезание. Разговорът ни беше кратък, тъй като всички във Формула 1 са изключително ангажирани“, сподели Цолов.

С всяка изминала година Никола Цолов продължава да трупа опит и признание на международната сцена.