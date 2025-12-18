Новини
Отборът на наш национал вади 20 млн. евро за играч на Севиля

18 Декември, 2025 17:00 535 1

Напоследък йоркширци записаха няколко добри резултати като победата над Челси и равенството с Ливърпул и това определено повиши оптимизма в клуба

Отборът на наш национал вади 20 млн. евро за играч на Севиля - 1
Лийдс, където играе българският национал Илия Груев, продължава със „зъби и нокти“ да се бори за своето оцеляване във Висшата лига. Напоследък йоркширци записаха няколко добри резултати като победата над Челси и равенството с Ливърпул и това определено повиши оптимизма в клуба.

Воденият от Даниел Фарке тим бе доста близо да отмъкне и точка от Манчестър Сити, но допусна гол в края на мача. Въпреки позитивните резултати в последно време, от клуба са наясно, че тепърва най-трудното предстои, а по традиция коледният маратон от мачове със сигурност ще окаже важно влияние върху класирането и ще даде насока как ще се развият нещата в идните месеци до края на кампанията.

Към днешна дата, Лийдс Юнайтед заема 17-ата позиция във временното класиране, а шефовете възнамеряват да „хвърлят свежи пари“ за трансфери през месец януари. Английският клуб проявява сериозен интерес към играча на Севиля - Рубен Варгас. Крилото пристигна в тима от Андалусия през януари тази година и бързо спечели сърцата на феновете. 27-годишният швейцарски национал дотук е изиграл 13 мача през сезона, като е отбелязал 3 попадения и е записал 4 асистенции на сметката си. Очаква се, че от Лийдс са готови да извадят около 20 млн. евро за услугите на Варгас, сума, която напълно задоволява ръководството на Севиля.


  • 1 Опааа

    1 0 Отговор
    Ковачееееев,мисиркооооо! Отборът НЕ е на наш национал! Неграмотна мисирка прО ста!

    17:30 18.12.2025

