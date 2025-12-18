Джорджина Родригес: Децата ни знаят, че нищо не идва безплатно

Джорджина Родригес, годеницата на Кристиано Роналдо, говори за семейството, професионалния си живот и любовта пред Elle.

„Обичам да бъда активна – семейство, проекти, агенция за недвижими имоти. Само защото имам асистенти, не означава, че нямам безгрижен живот. Аз съм вихрушка, която никога не се спира. Имам енергия да правя няколко неща едновременно. Когато преценя, че даден проект е жизнеспособен и го поема, го довеждам докрай. Но първо внимателно оценявам всяко предложение и подхождам към него според настоящите си възможности. Като майка на пет деца, невинаги мога да съчетавам семейния живот с всичко, което бих искала.

През последните години животът ме отведе по различни пътища, които ме промениха. Преживях моменти като това да стана майка, което ме научи на сила и нежност, за които не знаех, че притежавам. Сблъсках се и с предизвикателства, които ми помогнаха да израсна, и изградих свой собствен проект. След всичко това чувствам, че все още пазя същите ценности, същата същност и моя уникален начин на обичане. Това, което се промени в мен, е, че сега ценя това, което наистина ме храни. Днес живея много по-осъзнато и по-благодарно.

Аз съм много интуитивен човек, който обича силно, отдава се напълно и се ръководи от енергията си. С другите обичам да бъда щедра, справедлива и лоялна. Опитвам се да се грижа за тях и да ги защитавам, но съм много взискателна към себе си. Работя усилено, но и мечтая за големи неща. Наистина вярвам в това, което идва от сърцето.

Моите близки и хората, с които споделям преживявания, ме познават отлично. Аз съм директен човек и прозрачността е моята определяща черта. Имам страхотно чувство за хумор и съм първият, който се смее на себе си, но мразя шегите за физическия вид или интелекта, които целят да осмеят хората.

Семейството означава всичко за мен. Сбъдната мечта, за която копнеех от дете. Произхождам от много малко семейство, само майка ми, сестра ми и аз, така че винаги знаех, че искам голямо семейство в бъдеще. Слава Богу, че днес му се наслаждавам.

В моята къща баща им е този, който се кара, аз съм много снизходителна и търпелива и се опитвам да обясня причините за всичко. Аз съм романтик, който обича класическата музика. След като изкъпя децата си, ги слагам да спят с нея.

Знам отлично какво е да нямаш нищо... и всичко. И въпреки огромните финансови възможности, се опитваме да им внушаваме ценностите си. Те са свидетели на целия ни упорит труд, на това, че нищо не идва безплатно, затова им напомняме колко е важно да бъдат борци и особено добри хора. Те са учтиви, отговорни и работят усилено в училище и в своите дейности. Упорити са в мечтите си.

Честно казано, отне ми доста време, за да започна да се чувствам като известна личност, не се случи за една нощ. Дори сега все още се изненадвам, когато се виждам по екраните по целия свят. Не мисля, че някога напълно ще свикна с това. Аз се възползвам много от славата, защото благодарение на нея мога да помагам на нуждаещи се или да повишавам осведомеността, благодарение на интереса, който генерирам, за определени социални каузи. Проблемът е, че прости неща, които правех всеки ден, преди да бъда с Кристиано - като ходене на фитнес, разходка из центъра на Мадрид с приятел или пиене на кафе на тераса, сега са невъзможни.

Връзката ни с Кристиано надхвърляше физическата още при първата ни среща. Изпитах необяснимо чувство, сякаш душите ни си говореха, преди погледите ни дори да се срещнат. Нещо в мен разпозна нещо в него и от този момент знаех, че тази връзка е напълно различна и уникална.

За мен любовта се гради ден след ден – променя се и укрепва на всеки етап. Предстои ни сватба, но предложението за брак е най-малкото, което можеше да ми предложи след десет години чакане (смее се). Истината е, че когато ми предложи брак, това беше последното нещо, за което мислех. Отне ми много време да обработя невероятния камък, който ми даде. Бях толкова шокирана, че го оставих в стаята си и не го отворих на слънчева светлина до следващия ден.

Ценя изключително много здравето и затова се опитвам да се грижа за себе си всеки ден, както и за семейството си. Знам, че някои неща са в Божиите ръце, но всичко, което мога да направя, за да живея здравословно, е приоритет в моя дом", откровена е Джорджина.