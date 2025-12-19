Новини
Решено: Мач на Милан от Серия А ще се изиграе в Австралия през февруари

19 Декември, 2025 06:13 379 0

Серия А изнася мач от първенството в Австралия с цел глобална промоция

Решено: Мач на Милан от Серия А ще се изиграе в Австралия през февруари - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Двубоят от 16-тия кръг на Серия А между отборите на Комо и Милан ще се проведе в Пърт, Австралия на 8 февруари. Това обяви президентът на Лега Серия А Ецио Симонели преди полуфинала за Суперкупата между Милан и Наполи, с което на практика потвърди намерението на лигата да изнесе мач от шампионата извън Европа.

Идеята е част от по-широка стратегия за популяризиране на италианското първенство на нови пазари, като Австралия е избрана заради сериозния интерес към Серия А и логистичните възможности.

През последните 24 часа Симонели е провел ключова среща с президента на ФИФА Джани Инфантино, който е фигура с решаваща роля за реализацията на проекта „Пърт“. Официално все още липсват финалните разрешения от ФИФА и Азиатската футболна конфедерация (AFC), която трябва да даде съгласие като организация, на чиято територия ще се проведе мачът.

„Срещата с Инфантино беше много позитивна. Имахме някои притеснения, свързани с условията за провеждане на мача в Пърт. Най-вече изискването срещата да бъде ръководена от чуждестранни съдии, при положение че ние имаме пълно доверие в италианските арбитри“, обясни Симонели.

По думите му въпросът е бил обсъден и с Пиерлуиджи Колина – председател на Съдийската комисия на ФИФА, който е дал уверения за високото ниво и качеството на съдиите, които биха били ангажирани.

Ако всички формални разрешения бъдат получени навреме, мачът Милан – Комо ще се превърне в един от най-нестандартните в историята на Серия А, поставяйки нов акцент върху глобалните амбиции на италианския футбол.


