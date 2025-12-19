Мирослав Коубек поема националния отбор на Чехия

Мирослав Коубек официално застана начело на националния тим по футбол на Чехия.

Решението идва след разочароващи резултати, които доведоха до освобождаването на досегашния селекционер Иван Хашек. Чехия претърпя неочаквана и болезнена загуба с 1:2 от Фарьорските острови в световните квалификации през октомври, а ръководството на футболната асоциация предприе спешни мерки.

Въпреки поражението, чехите успяха да се задържат на второто място в своята група и запазиха шансовете си за участие на Мондиал 2026, който ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико.

Новият наставник, 74-годишният Коубек, е добре познато име в чешкия футболен свят. Той подписа договор за две години и половина, който ще го задържи на поста до края на Евро 2028, съобщи президентът на Чешката футболна асоциация Давид Трунда.

Предстоящите плейофи през март ще бъдат истинско изпитание за новия селекционер. Чехия ще се изправи срещу Ирландия, а при успех ще срещне победителя от сблъсъка между Дания и Република Северна Македония. Само един от тези четири отбора ще получи заветния билет за световното първенство и ще се присъедини към група „А“, където вече ги очакват Мексико, Южна Африка и Южна Корея.