Новини
Спорт »
Световен футбол »
Диого Коща се разбра с Порто за договор до 2030 г.

Диого Коща се разбра с Порто за договор до 2030 г.

22 Декември, 2025 07:00 393 0

  • диого коща-
  • порто-
  • футбол-
  • договор

26-годишният вратар бе обект на интерес от редица европейски грандове, но до момента той остава верен на "драконите" и сега дори се обвърза с клуба за още по-дълъг период

Диого Коща се разбра с Порто за договор до 2030 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

С изтичащ договор през юни 2027 г., Диого Коща постигна споразумение с Порто и поднови контракта си за още три сезона, тоест до 2030 г. Португалският вратар ще стане най-добре платеният играч в отбора, а откупната му клауза ще бъде намалена от 75 милиона евро.

26-годишният вратар бе обект на интерес от редица европейски грандове, но до момента той остава верен на "драконите" и сега дори се обвърза с клуба за още по-дълъг период. Намаляването на откупната му клауза обаче показва, че той все пак си оставя отворена вратичка за евентуален бъдещ трансфер.

Диого Коща е продукт на школата на Порто и досега не е носил екипа на друг отбор. За португалския гранд той има 218 мача във всички турнири, в които е допуснал 184 гола и е записал 95 "сухи" мрежи. Той е и национал на Португалия с 42 мача за "мореплавателите".


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ