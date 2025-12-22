Звездата на Байерн Мюнхен Хари Кейн продължава да поставя нови стандарти в германския футбол. С гола си в добавеното време при победата с 4:0 над Хайденхайм в 15-ия кръг, английският нападател официално достигна кота 100 по отношение на преките участия в голове за баварския гранд.

Кейн записа своето 100-тно голово действие (81 гола и 19 асистенции) в Бундеслигата в едва своя 78-ми мач. Това постижение е феноменално, като се има предвид, че англичанинът подобрява досегашния рекорд с цели 35 мача. Предишният притежател на рекорда бе нидерландската легенда Рой Макай.

„Изключително горд съм,“ сподели Кейн веднага след последния съдийски сигнал. „Това се дължи изцяло на отдадеността ми всеки ден, на работата, която влагам, както и на моите съотборници и треньорския щаб, които ме правят по-добър. Не се фокусирам твърде много върху тези неща, но когато се случат, просто гледам напред към следващото постижение. Нека видим колко бързо можем да стигнем до следващите 100.“

След убедителния успех и поредния рекорд на своята деветка, Байерн Мюнхен излиза в заслужена зимна пауза. Баварците се завръщат на терена на 11 януари, когато ще приемат Волфсбург в мач от 16-ия кръг на първенството.