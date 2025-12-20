Десетки отбори ще ритат за Любо Пенев, Левски също помага

Тази неделя (21 декември) залата на ДИТ в Драгалевци ще бъде арена на благотворителен турнир – 30 отбора ще ритат за Любо Пенев. Входната такса е 200 лева, като всички средства ще бъдат дарени за лечението му в Германия. Освен това ще има кутия за доброволни дарения, предаде bTV.

Точно тук Любо Пенев игра последните си мачове на малки врати, преди няколко месеца да изчезне от публичното пространство. След това се разбра, че страда от напреднал рак и е приет в клиника в бившата ГДР.

Някои отбори са толкова ентусиазирани, че събират по над 20 играчи, готови да се включат в каузата.

Преди дни от Фондацията на ЦСКА съобщиха, че Пенев вече е преминал първия етап на имунотерапия – лечение, при което заразените клетки се „обучават“ да атакуват болните, преди да бъдат върнати в тялото. Терапията е постоянна и изисква дългосрочна поддръжка.

Първият етап на лечението струва 25 302,49 лева, преведени от дарителската кампания на фондацията. Към 19 декември над 600 дарители са откликнали, а наличната сума в сметката е 57 517,17 лева. Фондацията добавя и свои 30 000 лева за текущи и бъдещи разходи.

Бившият национал на България Валери Божинов ще вземе участие в благотворителния турнир, който ще се проведе утре в „Драгалевци“ и средствата от който ще отидат за лечението на легендата на българския футбол Любослав Пенев. Божинов излезе с публикация в социалните медии, от която става ясно, че ЦСКА и Левски са обединили усилия в организацията, като са осигурили фланелките за турнира, пише "Тема спорт".

„Когато футболът е повече от игра! На 21 декември, между 09:00 и 14:00 ч., в зала ДИТ – Драгалевци, се събираме не просто за търг, а за кауза! За да подадем ръка на човек, който години наред е давал сърцето си за българския футбол – Любослав Пенев.

Апелирам към медиите да бъдат съпричастни и да отразят събитието! И не на последно място, искам да благодаря на Левски и ЦСКА, че осигуриха фланелките за тази благотворителна кауза! Защото Доброто е Заразно!“, написа Божигол, който е бивш нападател на сините.