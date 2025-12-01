Новини
Вълна от съпричастност към Любо Пенев

1 Декември, 2025 10:59 1 436 7

Футболисти, бивши играчи, ръководители на клубове и безброй фенове изразиха своята подкрепа и пожелания за бързо оздравяване

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новината за влошеното здраве на футболната легенда Любослав Пенев предизвика огромна вълна от съпричастност в социалните мрежи. Футболисти, бивши играчи, ръководители на клубове и безброй фенове изразиха своята подкрепа и пожелания за бързо оздравяване.

Повод за тази всеобща реакция станаха съобщенията, че легендата на родния футбол Любослав Пенев е бил приет по спешност в онкологична клиника в Германия.

Състоянието на 59-годишния специалист е сериозно. Лекарите все още работят по уточняване на точната диагноза.

Един от първите, които публично изразиха подкрепа, бе Валери Божинов. По-рано днес той публикува трогателен пост в социалните мрежи, адресиран към своя бивш треньор и ментор:

„Искам да знаеш, че не си сам в тази битка! До теб стоят хора, които те обичат, които вярват в теб и които всеки ден изпращат мислите си към теб, с надежда, с доброта и с искрено желание да те видят отново спокоен, здрав и усмихнат. Твоята борбеност и дух са пример за всички около теб“, написа Божинов.

A post shared by Valeri Bojinov (@valeribojinov86)

За съжаление, това не е първият път, в който Любослав Пенев се сблъсква с коварна болест. През 1994 година той бе диагностициран със злокачествено заболяване, заради което бе принуден да пропусне световното първенство по футбол в САЩ, където България постигна исторически успех.

Своите топли мисли към Любо Пенев изпрати футболистът Георги Миланов: „Тренер, както винаги си ми бил пример за борбеност и си ме учил никога да не се предавам, знам, че и ти сега отново ще го направиш и ще спечелиш и тази битка! С теб съм, както и всички хора, които си радвал и мотивирал с успехите си в България и извън нея!“


От ЦСКА също пуснаха съобщение:


Огоромен брой фенски страници и клубове също отправиха своите пожелания за бързо оздравяване към Любо Пенев.


