Вълна от съпричастност към Любо Пенев

Новината за влошеното здраве на футболната легенда Любослав Пенев предизвика огромна вълна от съпричастност в социалните мрежи. Футболисти, бивши играчи, ръководители на клубове и безброй фенове изразиха своята подкрепа и пожелания за бързо оздравяване.
Повод за тази всеобща реакция станаха съобщенията, че легендата на родния футбол Любослав Пенев е бил приет по спешност в онкологична клиника в Германия.
Състоянието на 59-годишния специалист е сериозно. Лекарите все още работят по уточняване на точната диагноза.
Един от първите, които публично изразиха подкрепа, бе Валери Божинов. По-рано днес той публикува трогателен пост в социалните мрежи, адресиран към своя бивш треньор и ментор:
„Искам да знаеш, че не си сам в тази битка! До теб стоят хора, които те обичат, които вярват в теб и които всеки ден изпращат мислите си към теб, с надежда, с доброта и с искрено желание да те видят отново спокоен, здрав и усмихнат. Твоята борбеност и дух са пример за всички около теб“, написа Божинов.
За съжаление, това не е първият път, в който Любослав Пенев се сблъсква с коварна болест. През 1994 година той бе диагностициран със злокачествено заболяване, заради което бе принуден да пропусне световното първенство по футбол в САЩ, където България постигна исторически успех.
Своите топли мисли към Любо Пенев изпрати футболистът Георги Миланов: „Тренер, както винаги си ми бил пример за борбеност и си ме учил никога да не се предавам, знам, че и ти сега отново ще го направиш и ще спечелиш и тази битка! С теб съм, както и всички хора, които си радвал и мотивирал с успехите си в България и извън нея!“
От ЦСКА също пуснаха съобщение:
Огоромен брой фенски страници и клубове също отправиха своите пожелания за бързо оздравяване към Любо Пенев.
