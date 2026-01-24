Стойчо Младенов посочи най-големия български талант, иска да го види в ЦСКА

Легендата на ЦСКА Стойчо Младенов разкри кой млад футболист в efbet Лига го впечатлява.

"Кристиян Балов е изключителен футболист като индивидуалност. Техника, скоростна техника, която е много важна в съвременния футбол. Успява да балансира, когато притежава топката, знае как да бъде нужен на отбора, знае кога да задържи топката, кога да се освободи от нея, кога да направи нужния пробив. И когато го направи, адресира топката правилно. Тук работата е вече 50 на 50 - 50% на нападателя да му се предложи и 50% на Балов, да види когато нападателят е покрит, защото тогава трудно се адресира топката, тъй като нападателят е покрит", каза Младенов.

"Друго, което балансира неговата игра, е работата му в защита. Аз предричам голямо бъдеще на този футболист и го следя. Много съм изненадан, че моят клуб не проявява интерес към него", заяви Стойчо Младенов пред Gong.bg.

"Има още двама футболисти в младежкия национален отбор, които ми харесват. Нека не споменаваме имена, но ще кажа, че са в средата на терена. Към тях също трябва да се обърне внимание от селекционния съвет на ЦСКА и Христо Янев да каже - този искам, онзи - не искам", добави Екзекутора на Ливърпул.