Георги Миланов: Любо Пенев е като мой баща, обичам го

Георги Миланов присъства на благотворителния турнир в подкрепа на Любослав Пенев. Ел Голеадор страда от онкологично заболяване. В момента той се намира в клиника в Германия, където се провежда лечението му, за което се набират средства, предаде Gong.bg.

"Любо Пенев е изключителен човек за мен. Той е един от малкото, които са ми помогнали в моята футболна кариера и на които дължа всичко. Обичам Любо Пенев и се моля за него. Той е изключителен човек с характер и вярвам, че ще спечели тази битка. Виждам много футболни легенди и хора от различни отбори, които са тук. В момента съм контузен и първото нещо, което исках да направя, е да дойда тук, да покажа уважението си към Любо Пенев. Нека всички заедно да му изпратим любов и голяма подкрепа", каза Миланов.

"Бяхме доста млад отбор със страхотни млади футболисти. Тогава Любо Пенев показа кой е той. За него няма значение дали си на 16,17 или 18 години. Той повярва в нас и помогна на много от нас да стигнем до високо ниво. В случая аз да играя в Шампионска лига и да достигна до това ниво. С трепет говоря и се разчувствам, но за мен Любо Пенев е като баща. Каквото мога, винаги ще помогна".

"Надявам се това да стигне до него. Много хора го обичат и го подкрепяме. Надявам се тази положителна енергия да достигне до него. Сигурен съм, че ще се справи. Той ми даде път в националния отбор, в Литекс. Никога няма да забравя това нещо и гола си срещу Италия. Все едно беше вчера това. Когато говоря за Любо Пенев, каквото и да кажа, ще е малко", каза халфът.

"Надявам се Левски да стане шампион, защото обичам клуба и феновете. Винаги, когато имам възможност, гледам мачовете на Левски. Желая им най-доброто. Всичко е в техните ръце. С тази публика мисля, че имат голям шанс да станат шампиони. Ставал съм шампион в България два пъти и в Русия два пъти. Мога да кажа, че шампион се става, когато имаш постоянство. Трябва да играеш на 100% във всеки мач, независимо от противника. Трябва да спечелиш и някои от дербитата", коментира той.

"Контузих се в предишния мач. В момента лекувам контузия. Вчера имахме шанс да излезем първи и най-вероятно щяхме да зимуваме първи в Румъния. Отидох преди две години, когато бяха последни. Можеше да се събудя на първи януари като първи. За жалост обаче вчера загубихме мача (б.а с 0:2 от УТА Арад). Конкуренцията в Румъния е жестока, около 4-5 отбора се борят за титлата, а не както в България два. Надявам се да станем шампиони и ние, и Левски и живот и здраве да играем в Европа един срещу друг", добави халфът.