Килиан Мбапе изравни рекорд на Кристиано Роналдо

Килиан Мбапе изравни рекорда на Кристиано Роналдо от 59 гола за една календарна година за Реал Мадрид, след като вкара късна дузпа при победата на отбора с 2:0 над Севиля в двубой от 17-ия кръг на Ла Лига. Така френският нападател отпразнува 27-ия си рожден ден с попадения, предаде БТА.

Мбапе пропусна няколко по-ранни възможности, преди да получи своя шанс от дузпа четири минути преди края, и не сгреши, отбелязвайки 59-ия си гол в толкова мачове във всички турнири през 2025-а, с което изравни постижението на Роналдо от 2013 година.

Джуд Белингам изведе Реал напред в резултата след удар с глава седем минути преди почивката, а Севиля остана с десет души 22 минути преди края, след като Марсао получи втори жълт картон.

Сериозен принос за победата на Реал има и вратарят Тибо Куртоа, който отрази няколко опасни удара на противника, допуснати от неособено сигурната защита на домакините.

Реал е втори в класирането на Ла Лига с 42 точки, с една зад тима на Барселона, който гостува на третия Виляреал днес, докато Севиля е на девета позиция с 20 точки.