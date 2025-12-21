Новини
Барселона записа осма поредна победа в испанското първенство

21 Декември, 2025 20:00 528 0

  • ла лига-
  • барселона-
  • виляреал-
  • ламин ямал

Каталунците събраха 46 точки и възстановиха аванса си от четири точки пред втория Реал

Барселона записа осма поредна победа в испанското първенство - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шампионът на Испания Барселона си осигури първото място на полусезона, след като победи с 2:0 Виляреал като гост в среща от 17-ия кръг, предаде БТА. Това бе осма поредна победа за каталунците в Ла Лига.

С успеха на негостоприемния "Естадио де ла Керамика" каталунците събраха 46 точки от 18 изиграни двубоя и възстановиха аванса си от четири точки пред втория Реал Мадрид. Виляреал е на четвърто място в таблицата с 35 точки, но с два мача по-малко от намиращите се пред него Барселона, Реал и Атлетико Мадрид.

До успеха Барселона стигна с голове на звездите си Рафиня и Ламин Ямал. Бразилецът откри в 12-ата минута от дузпа, но в ответната атака Виляреал можеше да изравни, след като Тажон Бюканън уцели лявата греда на вратата на Жоан Гарсия.

В 16-ата минута гредата помогна и на Виляреал след удар на Рафиня, а малко след това изравнително попадение на домакините бе отменено заради засада.

В 39-ата минута домакините останаха с човек по-малко заради директен червен картон на Ренато Вейга заради грубо нарушение срещу Ламин Ямал.

През второто полувреме Барселона вече имаше контрол над мача и в 63-тата минута Ламин Ямал оформи крайния резултат след продължително разбъркване пред вратата на домакините.


Испания
