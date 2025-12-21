Атлетико Мадрид победи с лекота Жирона като гост

Атлетико Мадрид вкара два гола през първата част и един в добавеното време, което бе достатъчно за победа над Жирона с 3:0 в мач от 18-ия кръг на испанското първенство по футбол. Така столичани записаха втори пореден успех, който ги доближи на пет точки от втория във временното класиране Реал Мадрид, предаде БТА.

Никълас Гонсалес пропусна едно положение за Атлетико в началните десет минути, но в 13-ата Коке не сгреши. Той получи топката на границата на наказателното поле на Жирона и изпрати мощен шут, който се спря в горния десен ъгъл.

Малко по-късно Ян Облак отрази изключително опасен удар на Аксел Витсел, а неговият съотборник Конър Галахър добави втори гол в мрежата на каталунците в 38-та минута. Английският халф получи подаване от Хулиан Алварес и не остави шанс на Пауло Гацанига за 2:0.

Антоан Гризман вкара последния гол в добавеното време на мача и Жирона допусна осмо поражение от началото на сезона. Каталунците са 18-и в класирането с 15 точки и една по-малко от намиращия се над чертата на изпадащите Валенсия.