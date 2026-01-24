Първият домакински успех през сезона даде надежди на Леванте за оцеляване

Отборът на Леванте постигна волева победа над Елче с 3:2, след като Алан Ромеро Матуро вкара решителното попадение в 6-ата минута на добавеното време и върна шансовете на съотборниците си за излизане от зоната на изпадащите, предаде БТА.

След този първи мач от 21-ия кръг на испанската Примера дивисион, Леванте вече има 17 точки на предпоследното 19-о място, но само на три от 17-ия и първи в зоната на спасението отбор на Валенсия. Елче е на 8-о място с 24 точки и вече четири мача без успех.

Леванте влезе в срещата като единственият отбор в Ла Лига, който все още нямаше победа на собствен терен от началото на сезона и тази тенденция изглеждаше, че няма да свърши, след като гостите откриха резултата още в 11-ата минута чрез Алваро Родригес.

Но пет минути след началото на второто полувреме Пабло Мартинес изравни с красив, отсечен удар, получил подаване от Жереми Толян. Адриан де ла Фуенте изведе домакините напред в 68-ата минута, когато Мартинес добави към гола си и асистенция.

Странно или не, тимът на Елче овладя инициативата след 75-ата минута и започна да търси изравняване. Това се случи във 2-ата минута на 7-те добавени от съдията, когато Адам Бояр получи удобна топка и се разписа със задна ножица.

Равенството изглеждаше като най-вероятен изход в мача до 96-ата минута, когато Алан Матуро скочи най-високо при центриране от ъглов удар и с глава се разписа, за да даде начало на неистовата радост на феновете на стадион „Сиудад де Валенсия“.

Така Леванте събира 7 точки от 4 мача, откакто Луис Кастро замени Хулиан Калеро като треньор в дните преди Коледа.