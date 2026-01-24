Новини
Спорт »
Световен футбол »
Първият домакински успех през сезона даде надежди на Леванте за оцеляване

Първият домакински успех през сезона даде надежди на Леванте за оцеляване

24 Януари, 2026 09:02 459 0

  • ла лига-
  • леванте-
  • елче

Леванте влезе в срещата като единственият отбор в Ла Лига, който все още нямаше победа на собствен терен от началото на сезона

Първият домакински успех през сезона даде надежди на Леванте за оцеляване - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отборът на Леванте постигна волева победа над Елче с 3:2, след като Алан Ромеро Матуро вкара решителното попадение в 6-ата минута на добавеното време и върна шансовете на съотборниците си за излизане от зоната на изпадащите, предаде БТА.

След този първи мач от 21-ия кръг на испанската Примера дивисион, Леванте вече има 17 точки на предпоследното 19-о място, но само на три от 17-ия и първи в зоната на спасението отбор на Валенсия. Елче е на 8-о място с 24 точки и вече четири мача без успех.

Леванте влезе в срещата като единственият отбор в Ла Лига, който все още нямаше победа на собствен терен от началото на сезона и тази тенденция изглеждаше, че няма да свърши, след като гостите откриха резултата още в 11-ата минута чрез Алваро Родригес.

Но пет минути след началото на второто полувреме Пабло Мартинес изравни с красив, отсечен удар, получил подаване от Жереми Толян. Адриан де ла Фуенте изведе домакините напред в 68-ата минута, когато Мартинес добави към гола си и асистенция.

Странно или не, тимът на Елче овладя инициативата след 75-ата минута и започна да търси изравняване. Това се случи във 2-ата минута на 7-те добавени от съдията, когато Адам Бояр получи удобна топка и се разписа със задна ножица.

Равенството изглеждаше като най-вероятен изход в мача до 96-ата минута, когато Алан Матуро скочи най-високо при центриране от ъглов удар и с глава се разписа, за да даде начало на неистовата радост на феновете на стадион „Сиудад де Валенсия“.

Така Леванте събира 7 точки от 4 мача, откакто Луис Кастро замени Хулиан Калеро като треньор в дните преди Коледа.


Испания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ