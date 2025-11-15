Новини
15 Ноември, 2025

Нападателят има действащ договор с каталунския гранд до 30 юни 2026 година

Полският национал Роберт Левандовски няма намерение да напуска Барселона през януарския прозорец, съобщава в социалните мрежи трансферният експерт Фабрицио Романо, предаде БТА.

37-годишният Левандовски също така не планира скорошно прекратяване на кариерата си, каквито информациите се появиха в последните дни. Нападателят има действащ договор с каталунския гранд до 30 юни 2026 година.

Той е напълно концентриран върху изявите си с екипа на Барселона и е амбициран са направи всичко възможно за спечелване на трите възможни трофея през настоящия сезон, след което ще обмисли вариантите за бъдещето си.


