Семен Новиков: Не могат да ми налагат кой да ми е личен треньор

Олимпийският шампион от Париж 2024 в класическия стил, кат. до 87 кг. Семен Новиков заяви, че продължава да не вярва в успеха на централизираната подготовка, за да бъде част от националния тим.

Натурализираният украинец триумфира на най-авторитетния спортен форум, а след това остана в немилост заради политиката на новия президент на федерацията Станка Златева да не разчита на борци, които са придобили българско гражданство.

Така Новиков пропусна редица турнири, в това число световното първенство.

Основният конфликт е, че шампионът от Париж не иска да се подготвя централизирано със селекционера на националния тим Стоян Добрев, а с личния си треньор Сослан Фарниев.

"Мисля, че хората виждат всичко. Знам как се готвих за олимпийски игри и не съм съгласен как те искат от мен да се готвя. Моите условия са те да бъдат съгласни на подготовката, с която се готвих за олимпийските игри. Личният ми треньор трябва винаги да е с мен. Не съм се срещал с треньора на националния отбор, не предлагам да го сменят, но не могат да ми налагат кой да ми е личен треньор. Те искат да откраднат работата на личните треньори. Аз нищо не губя.", заяви Новиков, предаде bTV.

"Ако аз не усещам, че ще стана шампион по начина, по който те искат да се готвя, защо да го правя? Да съм само участник? За мен не е интересно. Интересно е да се боря за злато", добави той.

На фона на тези скандали, Управителният съвет на Федерацията по борба, одобри към националния тим да се присъедини Шамил Мамедов - дагестанец с български паспорт.

Това като че ли отваря отново вратите за Новиков.

"Ако Станка Златева промени своята политика към нас, ако ще намерят компромиси, съм готов и аз на компромиси. Но трябва да има комуникация", каза той.