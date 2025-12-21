Семен Новиков: Не могат да ми налагат кой да ми е личен треньор

Олимпийският шампион от Париж 2024 в класическия стил, кат. до 87 кг. Семен Новиков заяви, че продължава да не вярва в успеха на централизираната подготовка, за да бъде част от националния тим.
Натурализираният украинец триумфира на най-авторитетния спортен форум, а след това остана в немилост заради политиката на новия президент на федерацията Станка Златева да не разчита на борци, които са придобили българско гражданство.
Така Новиков пропусна редица турнири, в това число световното първенство.
Основният конфликт е, че шампионът от Париж не иска да се подготвя централизирано със селекционера на националния тим Стоян Добрев, а с личния си треньор Сослан Фарниев.
"Мисля, че хората виждат всичко. Знам как се готвих за олимпийски игри и не съм съгласен как те искат от мен да се готвя. Моите условия са те да бъдат съгласни на подготовката, с която се готвих за олимпийските игри. Личният ми треньор трябва винаги да е с мен. Не съм се срещал с треньора на националния отбор, не предлагам да го сменят, но не могат да ми налагат кой да ми е личен треньор. Те искат да откраднат работата на личните треньори. Аз нищо не губя.", заяви Новиков, предаде bTV.
"Ако аз не усещам, че ще стана шампион по начина, по който те искат да се готвя, защо да го правя? Да съм само участник? За мен не е интересно. Интересно е да се боря за злато", добави той.
На фона на тези скандали, Управителният съвет на Федерацията по борба, одобри към националния тим да се присъедини Шамил Мамедов - дагестанец с български паспорт.
Това като че ли отваря отново вратите за Новиков.
"Ако Станка Златева промени своята политика към нас, ако ще намерят компромиси, съм готов и аз на компромиси. Но трябва да има комуникация", каза той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кой го интересува за тебе ве клоyн
Коментиран от #2
18:36 21.12.2025
2 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "Кой го интересува за тебе ве клоyн":Не те ли е срам. Този мъж стана олимпийски шампион в мъжки спорт , като борбата и накара светът да види българското знаме. Една проста Станка се подигра с неговия и на треньора му труд. И кво стана на Европейското, само дагестанецът взе злато за България. Къде бяха българските борци, на които се пречело да се изявят.
Коментиран от #4, #5
18:45 21.12.2025
3 Правилно
18:46 21.12.2025
4 Оппаааа
До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":Полека ще си скъсаш чорапогащите. Един тук като теб се нервираше и това лято инсулт и гушна букета. Да не ти ядем и на тебе житото.
18:49 21.12.2025
5 Миризлив пор
До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":Това са наемници, идват печелят и си отиват. Няма школа зад тях, няма кой да се бори защото никой не влага в школи и не развива младите, те и нямат стимул да се развиват защото квотите за състезания са заети. Сега и да искаш няма кой да пратиш на световното или на олимпиада. Погледни какво става с футбола - няма школи, няма юноши, отборите пълни с чужденци няма кой да извикат за националния отбор.
Коментиран от #6
18:59 21.12.2025
6 РЕАЛИСТ
До коментар #5 от "Миризлив пор":На това му викат протекционизъм. Плашиш се от конкуренция. Демокрацията не роди нищо качествено в България. Вземахме медали от спортисти, подготвени при социализма. Сега суша. Батето Иван Славков го каза " Ще се радвате , ако вземете бронзов медал". Къде са борци, като Боян Радев, Петър Киров , Валентин Йорданов, Александър Томов. Няма. Суша. Затова се радвайте на такива момчета, като Семен. Сред тях може и нашите да понаучат, как да се борят.
19:07 21.12.2025
7 тепих
Стана не стана олимпийски шампион и си го изкарва на сегашните!
Да си ходи в Крушаре!
19:08 21.12.2025