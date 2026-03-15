Откривателят на Христо Стоичков: Викахме му "Кучето", защото не пускаше, като захапеше някого

В подкаста FootballStorycast легендарният треньор и откривател на Христо Стоичков - Огнян Атанасов, известен в спортните среди като Бат Оги, сподели интересни факти около първите стъпки на Камата във футбола. Атанасов е треньор на Стоичков в школата на Марица Пловдив, където носителят на Златната топка започва като централен защитник с прякора Кучето. Огнянов разкри, че първата фланелка на Стоичков с номер 5 е била дадена на Слави Трифонов за благотворителност, но историята придобива друг вид години по-късно. Атанасов също така обясни защо Стоичков е бил освободен от Марица, преди да заиграе в мъжкия футбол.

"Гледам, играят мач децата... и ми прави впечатление, че едно дете тича от едната врата на другата и викам: 'Абе, където е топката, той там'. Голямо желание... само той повече да играе. Който и да е треньор, който разбира, то се вижда желанието му... При мен в началото той играеше последен човек — либеро, с номер 5. Беше най-бързият в отбора... Втората година го пуснах като ляв вътрешен халф... вкарваше голове, даваше пасове, и чак третата година почна като нападател. Викахме му "Кучето", защото захапваше противника като куче. Не пускаше, докато не отнеме топката".

„Ицо много искаше да му дам първата фланелка от юношеските години. Държах я в мазето, но му казах, че ми е мечта да я дам за благотворителност и да помогна на някое дете. Дадох я на Слави Трифонов за благотворителност... Гледам един ден предаването му, Ицо слиза по стълбичките, Слави вади фланелката и вика: 'Я ела да видиш първият ти треньор какъв подарък ми направи'. И викам: 'Край, изгорях!'". Не очаквах такова нещо. Съжалявам, че му дадох фланелката. Излъга ме, че ще бъде дадена за благотворителност".