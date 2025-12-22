Новини
Вратарят на ЦСКА се сгоди в Париж

Вратарят на ЦСКА се сгоди в Париж

22 Декември, 2025 11:29 537 1

Тяхната дългогодишна любов е изкована в години на споделена подкрепа

Вратарят на ЦСКА се сгоди в Париж - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов ще посрещне 2026 година като сгоден мъж. В сърцето на романтичен Париж, по време на ваканция, Фьодор коленичи пред своята прекрасна Валерия, а тя изрече онова заветно „Да!“, обединявайки ги завинаги.

Тяхната дългогодишна любов е изкована в години на споделена подкрепа.

Валерия не се поколеба да дойде с него в България веднага след трансфера му миналата зима. Оттогава е неизменно на трибуните на всеки домакински мач на ЦСКА и винаги чака своя герой във фоайето на стадиона.

Кулминацията на тази приказна история те споделиха във вълнуващо видео. Лапоухов игриво показва годежния пръстен зад гърба на нищо неподозиращата Валерия, преди най-сетне да коленичи и да сложи символа на тяхната любов на ръката ѝ, стопявайки хиляди сърца.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.


  • 1 Хмм

    2 3 Отговор
    не се поколебала дадойде в България, за тях България е мечтана дестинация, един руснак в София ми каза, чеза тях България е като за нас Америка, макар че край мен няма никой който да иска да отиде и живее в Америка, аз също, но искам да видя Ниагарския водопад и Гранд каньон

    11:34 22.12.2025

