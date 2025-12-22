Ботев Пд с две оферти за звездата на тима

Към звездата на Ботев Пловдив - Армстронг Око-Флекс има сериозен интерес. В клуба вече има две оферти за него и няма да е изненада, ако той си тръгне от „Колежа" още преди началото на пролетния сезон.

Слуховете пращат нападателя в полската Екстракласа, като интересът към него е от страна на два отбора, единият е Висла Плоцк.

Веднага след Нова година се очаква Димитър Димитров, Илиян Филипов и спортният директор Иван Цветанов да се срещнат и да решат как да действат в тази ситуация, информира "Мач телеграф".