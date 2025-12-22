Гуардиола към играчите: Не преяждайте по празниците

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола отправи сериозно предупреждение към своите футболисти преди коледните празници. Играчите получиха три дни почивка, но испанецът беше категоричен, че всеки, който се завърне с излишни килограми, няма да помирише терен в гостуването срещу Нотингам Форест в събота, пише Reuters.

„Всеки играч има определено тегло. Те се завръщат на 25-и и аз ще бъда там, за да контролирам колко килограма са качили и дали не са станали дебели“, заяви Гуардиола, който е известен със своя безкомпромисен режим по отношение на диетата и физическото състояние.

Специалистът поясни, че няма нищо против играчите да се забавляват, но няма да прави компромиси със селекцията за мача на 27 декември. „Могат да ядат, но искам да ги контролирам. Представете си един играч, който сега е перфектен, но пристигне с три килограма отгоре. Той ще остане в Манчестър и няма да пътува за Нотингам“, отсече мениджърът.

Гуардиола припомни случая с Калвин Филипс, когото критикува публично след Световното първенство през 2022 година заради наднормено тегло. Въпреки строгия тон, той призна, че почивката е жизненоважна при този сгъстен цикъл.

„Следващата седмица и аз съм в почивка, ще бъда със семейството си и с шампанско. Откакто съм в Англия, научих, че трябва да даваш на играчите колкото се може повече почивни дни. Програмата е много натоварена и те трябва да забравят за футбола. За тях е тежко да виждат мениджъра си всеки ден“, пошегува се Пеп.

Манчестър Сити заема второто място в класирането, изоставайки на две точки от лидера Арсенал след 17 изиграни кръга.