Кирил Десподов сред водещите реализатори на ПАОК – българинът с шесто място в престижна класация

Българският национал Кирил Десподов продължава да впечатлява с изявите си в гръцкия гранд ПАОК (Солун), като заема престижното шесто място в класацията на най-резултатните футболисти на тима за сезона. Това сочи актуалният анализ на paok24.com, който обобщава приноса на играчите в нападение чрез системата „гол+пас“. В обхвата на изследването попадат всички официални срещи на ПАОК – от шампионатните битки в гръцката Суперлига, през мачовете за Купата на страната, до сблъсъците в Лига Европа.

Десподов е натрупал 7 точки, съставени от 4 попадения и 3 асистенции, което го нарежда сред най-важните фигури в атаката на солунчани.

Начело на класацията се изкачва Янис Константелиас, който е истински мотор на отбора с внушителните 16 точки (10 гола и 6 голови подавания). След него се нарежда Андрия Живкович с 13 точки (3 гола и 10 асистенции), а бразилецът Тайсон е трети с 12 (4+8). Четвъртата позиция е за Магомед Оздоев (11 точки – 7 гола и 4 асистенции), а пети е Йоргос Якумакис с 10 точки (9 гола и 1 асистенция) – непосредствено преди Десподов.

Любопитен детайл е, че цели 20 от 26-те полеви футболисти на ПАОК са се разписали или са асистирали поне веднъж през сезона, което подчертава колективната сила на отбора.

В последния кръг на първенството ПАОК постигна ценна победа с 2:0 над Панатинайкос, като Константелиас откри резултата след пас на Тайсон, а Анестис Миту удвои след корнер, изпълнен от Живкович. Така водещите реализатори на тима затвърдиха позициите си в челото на класацията.

За съжаление, Десподов пропусна три срещи от шампионата, включително и последната с Панатинайкос. Българинът не взе участие и в двубоите срещу ОФИ (Крит) поради мускулна травма, както и срещу Кифисия заради вирусно заболяване.

Старши треньорът Разван Луческу обясни на пресконференция, че натовареният график и множеството национални ангажименти са оказали влияние върху физическото състояние на основните играчи, сред които е и Десподов.

„Програмата беше изключително натоварена – девет мача за кратък период, европейски срещи, дербита. Умората се натрупа и това се отрази на представянето ни. Радвам се, че този тежък цикъл вече е зад гърба ни“, коментира Луческу.